Усиление «Спартака», распродажа «Адмирала». В КХЛ закрылось трансферное окно

26-летний нападающий еще три года назад играл в «Эдмонтоне» и успел несколько матчей провести в одной тройке с капитаном команды Коннором Макдэвидом, потом сыграл еще в двух клубах НХЛ и, не дождавшись там предложений, вернулся в «Авангард». В Омске Костину ярко заиграть не удалось — всего две голевые передачи за 21 матч. Тренерский штаб его отрядил в одно из низших звеньев, а в последней встрече с «Автомобилистом» он и вовсе провел на льду чуть более двух минут.