«Авангард» победил аутсайдера КХЛ и одержал пятую победу подряд

Омский «Авангард» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (пятая минута), Константин Окулов (28), Наиль Якупов (29 и 46) и Семен Чистяков (58). У проигравших отличились Оскар Булавчук (12) и Степан Старков (25).
«Авангард» не знает поражений с 13 января. Победа стала для омичей уже пятой подряд. С середины месяца они также обыграли ЦСКА (2:1), «Трактор» (5:2), «Салават Юлаев» (5:2) и «Автомобилист» (2:1 ОТ).
Омский клуб накануне подписал нападающего Кирилла Пилипенко, в последние сезоны защищавшего цвета «Северстали».
Поражение в Омске стало для «Адмирала» уже девятым подряд. Команда не побеждает с 6 января. Владивостокский клуб уступил «Сибири» (2:5), дважды — «Нефтехимику» (2:3 Б и 2:4), минскому «Динамо» (1:2), «Металлургу» (4:8), дважды — «Ак Барсу» (2:5 и 1:4) и «Трактору» (1:3).
«Авангард» набрал 69 очков в 48 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками в 48 встречах расположился на последней строчке.
Ги Буше
Олег Браташ
Андрей Мишуров
Иван Кульбаков
04:11
Эндрю Потуральски
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
11:06
17320
(Либор Шулак, Даниэль Усманов)
15:37
Дмитрий Рашевский
24:50
Степан Старков
(Павел Шэн, Егор Чезганов)
27:28
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
29:24
Даниэль Усманов
38:36
Наиль Якупов
(Майкл Маклауд, Семен Чистяков)
43:53
Никита Сошников
45:29
Наиль Якупов
(Дмитрий Рашевский, Василий Пономарев)
51:10
Николай Прохоркин
51:26
Степан Старков
57:28
Никита Сошников
57:57
Семен Чистяков
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
