«Авангард» победил аутсайдера КХЛ и одержал пятую победу подряд

«Авангард» не знает поражений с 13 января. Победа стала для омичей уже пятой подряд. С середины месяца они также обыграли ЦСКА (2:1), «Трактор» (5:2), «Салават Юлаев» (5:2) и «Автомобилист» (2:1 ОТ).