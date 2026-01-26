Ричмонд
«Авангард» победил аутсайдера КХЛ и одержал пятую победу подряд

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Омский «Авангард» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (пятая минута), Константин Окулов (28), Наиль Якупов (29 и 46) и Семен Чистяков (58). У проигравших отличились Оскар Булавчук (12) и Степан Старков (25).

«Авангард» не знает поражений с 13 января. Победа стала для омичей уже пятой подряд. С середины месяца они также обыграли ЦСКА (2:1), «Трактор» (5:2), «Салават Юлаев» (5:2) и «Автомобилист» (2:1 ОТ).

Омский клуб накануне подписал нападающего Кирилла Пилипенко, в последние сезоны защищавшего цвета «Северстали».

Поражение в Омске стало для «Адмирала» уже девятым подряд. Команда не побеждает с 6 января. Владивостокский клуб уступил «Сибири» (2:5), дважды — «Нефтехимику» (2:3 Б и 2:4), минскому «Динамо» (1:2), «Металлургу» (4:8), дважды — «Ак Барсу» (2:5 и 1:4) и «Трактору» (1:3).

«Авангард» набрал 69 очков в 48 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками в 48 встречах расположился на последней строчке.

Авангард
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
26.01.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Олег Браташ
Вратари
Андрей Мишуров
Иван Кульбаков
1-й период
04:11
Эндрю Потуральски
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
11:06
17320
(Либор Шулак, Даниэль Усманов)
15:37
Дмитрий Рашевский
2-й период
24:50
Степан Старков
(Павел Шэн, Егор Чезганов)
27:28
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
29:24
Даниэль Усманов
38:36
Наиль Якупов
(Майкл Маклауд, Семен Чистяков)
3-й период
43:53
Никита Сошников
45:29
Наиль Якупов
(Дмитрий Рашевский, Василий Пономарев)
51:10
Николай Прохоркин
51:26
Степан Старков
57:28
Никита Сошников
57:57
Семен Чистяков
Статистика
Авангард
Адмирал
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит