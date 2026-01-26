«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2, прервав шестиматчевую победную серию соперника в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
«Сибирь» после первого периода уступала 0:2, сократила отрыв во втором периоде и смогла вырвать победу, забросив три шайбы на последней минуте.
У «Сибири» шайбы забросили Сергей Широков (25-я минута), Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров (все трое — на 60-й). У «Торпедо» отличились Егор Виноградов (8) и Амир Гараев (18).
«Сибирь» выиграла третий матч подряд, причем в предыдущих двух она также заканчивала победные серии соперников.
Новосибирцы 22 января одержали победу над «Металлургом» (2:1, магнитогорцы до этого выиграли восемь матчей), а 24 января — над «Ак Барсом» (3:2 после буллитов, казанцы проиграли впервые за пять матчей).
«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» — четвертое в Западной.
Алексей Исаков
Ярослав Люзенков
Д. Дагестанский
(00:00-58:32)
Антон Красоткин
Д. Дагестанский
(59:14-59:39)
Д. Дагестанский
(c 59:43)
07:25
Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Антон Силаев)
09:22
Командный штраф
15:38
Сергей Широков
17:37
Амир Гараев
(Богдан Конюшков, Максим Летунов)
21:01
Архип Неколенко
23:34
Тимур Муханов
24:32
Сергей Широков
(Энди Андреофф, Антон Косолапов)
25:07
Архип Неколенко
28:45
Командный штраф
34:42
Максим Сушко
52:41
Командный штраф
59:14
Энди Андреофф
(Сергей Широков, Егор Аланов)
59:39
Архип Неколенко
(Егор Зайцев, Михаил Орлов)
59:43
Тимур Ахияров
(Энди Андреофф)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит