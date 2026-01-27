Ричмонд
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в понедельник в Минске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Егор Сучков (26-я минута) и Владислав Ефремов (63). Единственную шайбу минчан забросил Даниил Липский (33).

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прервал личную результативную серию, которая насчитывала 14 матчей.

«Динамо» (66 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (62) идет шестым на Востоке.

В следующем матче «Салават Юлаев» в Казани сыграет с «Ак Барсом» в «зеленом дерби» 28 января, днем позже «Динамо» в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

Динамо Мн
1:2
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
26.01.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Виктор Козлов
Вратари
Василий Демченко
(00:00-30:35)
Семен Вязовой
Василий Демченко
(30:43-62:00)
1-й период
01:11
Командный штраф
06:48
Сергей Варлов
17:35
Тай Смит
17:35
Девин Броссо
2-й период
25:21
Егор Сучков
(Григорий Панин, Данил Алалыкин)
26:16
Даниил Сотишвили
29:39
Алекс Лимож
29:39
Ильдан Газимов
30:43
Шелдон Ремпал
32:20
Даниил Липский
(Станислав Галиев, Вадим Шипачев)
32:20
Девин Броссо
36:00
Тай Смит
3-й период
42:29
Артем Горшков
Овертайм
62:00
Владислав Ефремов
Статистика
Динамо Мн
Салават Юлаев
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит