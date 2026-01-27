«Салават Юлаев» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в понедельник в Минске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Егор Сучков (26-я минута) и Владислав Ефремов (63). Единственную шайбу минчан забросил Даниил Липский (33).
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прервал личную результативную серию, которая насчитывала 14 матчей.
«Динамо» (66 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (62) идет шестым на Востоке.
В следующем матче «Салават Юлаев» в Казани сыграет с «Ак Барсом» в «зеленом дерби» 28 января, днем позже «Динамо» в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».
Дмитрий Квартальнов
Виктор Козлов
Василий Демченко
(00:00-30:35)
Семен Вязовой
Василий Демченко
(30:43-62:00)
01:11
Командный штраф
06:48
Сергей Варлов
17:35
Тай Смит
17:35
Девин Броссо
25:21
Егор Сучков
(Григорий Панин, Данил Алалыкин)
26:16
Даниил Сотишвили
29:39
Алекс Лимож
29:39
Ильдан Газимов
30:43
Шелдон Ремпал
32:20
Даниил Липский
(Станислав Галиев, Вадим Шипачев)
32:20
Девин Броссо
36:00
Тай Смит
42:29
Артем Горшков
62:00
Владислав Ефремов
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит