Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1. «Динамо» взяло реванш за проигрыш тольяттинцам в гостях 23 января.

Московское «Динамо» победило тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Ожиганов (9-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (25) и Максим Мамин (27). У «Лады» гол забил Павел Гоголев (40).

Форвард москвичей Антон Слепышев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Также защитник Кирилл Адамчук сыграл 135 матчей подряд в КХЛ в составе «Динамо», не пропустив ни одного.

До сегодняшней встречи у тольяттинцев была трехматчевая победная серия. В прошлой игре, 23 января, москвичи уступили «Ладе» в выездном матче со счетом 1:2.

«Динамо» набрало 60 очков в 50 играх и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 36 очками располагается на предпоследнем, 10-м месте.

В следующем матче «Динамо» 28 января сыграет против ЦСКА. «Лада» в тот же день встретится со «Спартаком».

Динамо М
3:1
1:0, 2:1, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
26.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 4928 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Павел Десятков
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-59:43)
Иван Бочаров
(00:00-57:52)
1-й период
08:43
Игорь Ожиганов
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
09:05
Антон Слепышев
18:08
Артем Земченок
2-й период
24:17
Семен Дер-Аргучинцев
(Максим Мамин)
24:24
Командный штраф
25:26
Максим Мамин
(Игорь Ожиганов, Джордан Уил)
25:42
Фредрик Классон
25:42
Андрей Алтыбармакян
33:44
Павел Гоголев
39:04
Павел Гоголев
(Андрей Чивилев, Артем Земченок)
3-й период
48:57
Джордан Уил
54:56
Дмитрий Кугрышев
Статистика
Динамо М
Лада
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит