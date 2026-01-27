«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ

Московское «Динамо» победило тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Ожиганов (9-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (25) и Максим Мамин (27). У «Лады» гол забил Павел Гоголев (40).
Форвард москвичей Антон Слепышев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Также защитник Кирилл Адамчук сыграл 135 матчей подряд в КХЛ в составе «Динамо», не пропустив ни одного.
До сегодняшней встречи у тольяттинцев была трехматчевая победная серия. В прошлой игре, 23 января, москвичи уступили «Ладе» в выездном матче со счетом 1:2.
«Динамо» набрало 60 очков в 50 играх и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 36 очками располагается на предпоследнем, 10-м месте.
В следующем матче «Динамо» 28 января сыграет против ЦСКА. «Лада» в тот же день встретится со «Спартаком».
Вячеслав Козлов
Павел Десятков
Максим Моторыгин
(00:00-59:43)
Иван Бочаров
(00:00-57:52)
08:43
Игорь Ожиганов
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
09:05
Антон Слепышев
18:08
Артем Земченок
24:17
Семен Дер-Аргучинцев
(Максим Мамин)
24:24
Командный штраф
25:26
Максим Мамин
(Игорь Ожиганов, Джордан Уил)
25:42
Фредрик Классон
25:42
Андрей Алтыбармакян
33:44
Павел Гоголев
39:04
Павел Гоголев
(Андрей Чивилев, Артем Земченок)
48:57
Джордан Уил
54:56
Дмитрий Кугрышев
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит