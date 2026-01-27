Дубль и пас Джозефса помогли «Шанхайским драконам» обыграть «Сочи» в КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Трой Джозефс (7-я и 31-я минуты), а также по шайбе забросили Ник Меркли (14), Уилл Райлли (31), Кевин Лабанк (36) и Гейдж Куинни (52). У «Сочи» отличились Сергей Попов (22) и Дмитрий Кагарлицкий (55).
Джозефс также записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник хорват Борна Рендулич оформил ассистентский хет-трик. Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. Победа над «Сочи» стала для него дебютной во главе клуба.
«Сочи» проиграл четвертый матч подряд и располагается на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. «Драконы» прервали серию из шести поражений в КХЛ и идут на девятом месте, набрав 45 баллов.
Команды 29 и 30 января снова сыграют друг с другом в регулярном чемпионате КХЛ. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге.
В другой встрече дня московское «Динамо» на своем льду обыграло тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Хоккеисты столичного клуба Даниил Пыленков и Максим Комтуа не приняли участия в матче.
Дмитрий Михайлов
Митч Лав
Павел Хомченко
(00:00-32:22)
Андрей Тихомиров
Илья Самсонов
(32:22-43:49)
Илья Самсонов
(43:51-60:00)
01:01
Кевин Лабанк
06:08
Трой Джозефс
(Борна Рендулич, Остин Вагнер)
11:49
Матвей Гуськов
11:49
Адам Кленденинг
13:04
Ник Меркли
(Александр Брынцев, Кевин Лабанк)
13:59
Владислав Валенцов
15:18
Трой Джозефс
21:00
Райли Саттер
21:47
Сергей Попов
(Макс Эллис, Илья Николаев)
30:07
Трой Джозефс
(Борна Рендулич, Дойл Сомерби)
30:28
Уилл Райлли
(Нэйт Сукезе, Райли Саттер)
33:10
Ноэль Хофенмайер
33:25
Василий Мачулин
34:41
5833
34:41
Адам Кленденинг
35:15
Кевин Лабанк
(Трой Джозефс)
38:59
Илья Каблуков
43:51
Владислав Валенцов
50:14
Дмитрий Кагарлицкий
51:49
Гейдж Куинни
(Борна Рендулич, Спенсер Фу)
52:44
Илья Каблуков
54:18
Дмитрий Кагарлицкий
(Макс Эллис, Илья Николаев)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит