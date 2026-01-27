Дубль и пас Джозефса помогли «Шанхайским драконам» обыграть «Сочи» в КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Трой Джозефс (7-я и 31-я минуты), а также по шайбе забросили Ник Меркли (14), Уилл Райлли (31), Кевин Лабанк (36) и Гейдж Куинни (52). У «Сочи» отличились Сергей Попов (22) и Дмитрий Кагарлицкий (55).