Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
4.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

«Не знаю, что он будет у нас делать». Квартальнов публично прошелся по новичку минского «Динамо»

Кажется, Райану Спунеру можно и не лететь в Белоруссию.

Источник: ХК «Динамо» (Минск)

Дедлайн в КХЛ закончился вчера, но эмоции от переходов все еще не утихают. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции публично удивился подписанию нападающего Райана Спунера.

«Еще один романтик»

О возвращении канадского форварда в лигу пресс-служба КХЛ объявила вчера в 23.41 — всего за 19 минут до завершения дедлайна. Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за столь короткий срок Спунеру полагается очень неплохая зарплата: журналист «СЭ» Михаил Зислис написал, что хоккеист заработает в Минске порядка 20 миллионов рублей.

Но у многих моментально возник вопрос, подойдет ли по стилю отнюдь не молодой центр главному тренеру Дмитрию Квартальнову. И наставник на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» довольно красноречиво ответил на этот вопрос.

«Про Спунера я вообще говорить ничего не буду — вообще. У нас, наверное, скажу такую вещь, романтиков в команде и так очень много. Еще один к нам присоединился», — заявил он.

По словам тренера, ему в команде нужны хоккеисты иного плана.

«Другие. Не знаю, что он у нас будет делать», — сказал Квартальнов.

Кажется, Спунеру можно вовсе и не лететь в Минск. К слову, у него уже есть контракт в Швейцарии.

Третий клуб за полгода

Этот сезон канадец начинал в «Шанхайских Драконах». Но при вполне неплохой статистике (20 очков в 31 матче) контракт с ним расторгли. Сообщалось, что в клубе были не совсем довольны самоотдачей хоккеиста.

При этом Спунер довольно быстро нашел себе новую команду, подписав контракт со швейцарской «Лозанной». Однако и в Европе у Райана совсем не пошло: лишь одна результативная передача в шести матчах при в среднем 15 минутах на льду.

Интересен и еще один факт: швейцарцы официально не объявляли о том, что освободили игрока от контракта, хоть тот и пропустил последний матч команды. Могло показаться, будто Спунер просто сбежал из Европы в КХЛ, но на следующее утро после дедлайна «Лозанна» все же опубликовала пресс-релиз.

«Мы прекратили сотрудничество, первоначально запланированное до конца сезона-2025/26, по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

Из официального заявления команды следует: игрока подписали на небольшой срок, чтобы просто заткнуть дыры в составе из-за травм ведущих игроков.

«В двух матчах на прошлых выходных Спунер сыграл свою роль до возвращения Доминика Кагуна. Отметим также — после олимпийского перерыва Антти Суомела тоже вернется в строй», — говорится в заявлении.

Если «Лозанна» брала хоккеиста с понятной целью, то мотивацию руководства минского «Динамо» не может осознать даже главный тренер.

Максим Клементьев