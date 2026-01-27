«Не знаю, что он будет у нас делать». Квартальнов публично прошелся по новичку минского «Динамо»

Дедлайн в КХЛ закончился вчера, но эмоции от переходов все еще не утихают. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции публично удивился подписанию нападающего Райана Спунера.
«Еще один романтик»
О возвращении канадского форварда в лигу пресс-служба КХЛ объявила вчера в 23.41 — всего за 19 минут до завершения дедлайна. Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за столь короткий срок Спунеру полагается очень неплохая зарплата: журналист «СЭ» Михаил Зислис написал, что хоккеист заработает в Минске порядка 20 миллионов рублей.
Но у многих моментально возник вопрос, подойдет ли по стилю отнюдь не молодой центр главному тренеру Дмитрию Квартальнову. И наставник на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» довольно красноречиво ответил на этот вопрос.
«Про Спунера я вообще говорить ничего не буду — вообще. У нас, наверное, скажу такую вещь, романтиков в команде и так очень много. Еще один к нам присоединился», — заявил он.
По словам тренера, ему в команде нужны хоккеисты иного плана.
«Другие. Не знаю, что он у нас будет делать», — сказал Квартальнов.
Кажется, Спунеру можно вовсе и не лететь в Минск. К слову, у него уже есть контракт в Швейцарии.
Третий клуб за полгода
Этот сезон канадец начинал в «Шанхайских Драконах». Но при вполне неплохой статистике (20 очков в 31 матче) контракт с ним расторгли. Сообщалось, что в клубе были не совсем довольны самоотдачей хоккеиста.
При этом Спунер довольно быстро нашел себе новую команду, подписав контракт со швейцарской «Лозанной». Однако и в Европе у Райана совсем не пошло: лишь одна результативная передача в шести матчах при в среднем 15 минутах на льду.
Интересен и еще один факт: швейцарцы официально не объявляли о том, что освободили игрока от контракта, хоть тот и пропустил последний матч команды. Могло показаться, будто Спунер просто сбежал из Европы в КХЛ, но на следующее утро после дедлайна «Лозанна» все же опубликовала пресс-релиз.
«Мы прекратили сотрудничество, первоначально запланированное до конца сезона-2025/26, по соглашению сторон», — говорится в сообщении.
Из официального заявления команды следует: игрока подписали на небольшой срок, чтобы просто заткнуть дыры в составе из-за травм ведущих игроков.
«В двух матчах на прошлых выходных Спунер сыграл свою роль до возвращения Доминика Кагуна. Отметим также — после олимпийского перерыва Антти Суомела тоже вернется в строй», — говорится в заявлении.
Если «Лозанна» брала хоккеиста с понятной целью, то мотивацию руководства минского «Динамо» не может осознать даже главный тренер.
Максим Клементьев