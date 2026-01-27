«Не знаю, что он будет у нас делать». Квартальнов публично прошелся по новичку минского «Динамо»

Интересен и еще один факт: швейцарцы официально не объявляли о том, что освободили игрока от контракта, хоть тот и пропустил последний матч команды. Могло показаться, будто Спунер просто сбежал из Европы в КХЛ, но на следующее утро после дедлайна «Лозанна» все же опубликовала пресс-релиз.