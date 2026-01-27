Смены составов: кем усилились клубы КХЛ перед окончанием дедлайна

Последним днем в российском хоккее, когда клубы могли усилить составы, было 25 января. Отчисление Локтионова из СКА и его обмен в «Сибирь» на фоне тотального кризиса питерского клуба (0:6 от «Торпедо» и четыре поражения подряд) и чисток в штабе Игоря Ларионова, неожиданный обмен Нэйтана Тодда, уход Клима Костина из «Авангарда» в ЦСКА, приобретение «Авангардом» бывшего лидера «Северстали» Кирилла Пилипенко и другие знаковые сделки на финише трансферного окна в КХЛ. Подробнее — в материале «Известий».
Нэйтан Тодд
(из «Спартака» в «Ак Барс» в обмен на Артемия Князева и Брэндона Биро)
В последний час перед окончанием дедлайна в КХЛ взорвалась бомба. «Ак Барс» выменял у «Спартака» одного из двух его лучших бомбардиров Нэйтана Тодда. В любой сделке побеждает команда, получившего сильнейшего игрока. Тут двух мнений быть не может. Тодд играл с перепадами. Но ни Брэндон Биро, ни Артемий Князев никогда и близко не подбирались к его уровню. Остается вопрос, в каком сочетании новичка видит Анвар Гатиятулин. За этим будет любопытно посмотреть. Также добавлю, что Тодд мог оказаться в Казани еще в межсезонье. Тогда в «Ак Барсе» слишком долго думали, и нападающий отправился в «Спартак».
Позицию московского клуба можно отчасти понять, помня о том, какую политику ведет его руководство на протяжении нескольких лет. Если не удается сохранить игрока на своих условиях, то с ним расстаются. Чаще всего — за хорошую компенсацию. С Тоддом не получилось договориться о продлении контракта. По игровым причинам к нему вопросов не было, насколько я знаю.
Князев — не пропащий защитник, который может последовать примеру Даниила Журавлева, который неплохо проявлял себя в «Торпедо» после перехода из «Ак Барса». Хорошего игрока обороны не смогли заполучить в дедлайн некоторые более статусные клубы. Возможно, Биро раскроется в новой команде. За ним также больше месяца гонялось московское «Динамо». Однако в моменте красно-белые потеряли явно больше, чем получили.
Кирилл Пилипенко
(из «Северстали» в «Авангард», через разрыв контракта)
В представлении многих экспертов Кирилл Пилипенко, подписанный на минимальный контракт (1,3 млн рублей) до конца нынешнего сезона «Авангардом», входит в тройку нападающих в лиге, которые меньше всего подходят под систему Ги Буше. Даже у Дмитрия Рашевского, несколько лет игравшего под руководством Алексея Кудашова в московском «Динамо» в достаточно жестких схемах, до сих пор явные проблемы в Омске. Пилипенко мне очень нравится, но он более капризная натура с тонкой душевной организацией. К нему нужен особый подход. То обстоятельство, что в нынешнем сезоне он выпал из доверия у, наверное, своего лучшего тренера в карьере Андрея Козырева, тоже о чем-то говорит.
Сразу после объявления сделки можно было предположить, что из Омска в Череповец отправится еще и приличная сумма денег. Например, в обмен на какого-нибудь молодого игрока из «Алмаза». Так и вышло. Про защитника Захара Докичева никто ничего раньше не знал. Но теперь он стал очень дорогим — за права на него в Череповец отдали 50 млн рублей.
Понятно, что в «Северстали» не будут работать в ущерб себе. Это обычная практика. Многим не нравится полное игнорирование КХЛ лазейки, которую первой использовал несколько лет назад СКА в ситуации с приобретением Никиты Серебрякова у «Адмирала». Тогда дальневосточный клуб расторг с ним соглашение и эта сумма пошла под потолок, а вратарь получил в Санкт-Петербурге всего 2 млн рублей до конца сезона. Это явное издевательство над самой идеей потолка зарплат. Странно, что руководство лиги до сих пор не озаботилось решением этой проблемы.
Клим Костин
(из «Авангарда» в ЦСКА, в обмен на Кирилла Долженкова и права на Егора Афанасьева)
История Клима Костина и «Авангарда» получилась скоротечной и грустной. В Омске считают, что в произошедшем в большей степени вина игрока. Я с ней склонен согласиться, поэтому компенсация, полученная за нападающего от ЦСКА, мне видится чрезмерной. Возможно, через полтора месяца мы увидим другого Костина — голодного, злого и физически готового. Пока же обмен выглядит в пользу «Авангарда». Кирилл Долженков проводит отличный сезон и в роли столба в четвертом звене может быть эффективен у Ги Буше. Возвращение Егора Афанасьева в КХЛ вполне реально на следующий сезон. В фарм-клубе «Сан-Хосе» в АХЛ оставаться ему и дальше бессмысленно.
Дмитрий Николаев
(из «Спартака» в «Трактор», в обмен на деньги)
Когда-то Дмитрию Николаеву прочили очень хорошее будущее, но большую часть авансов к 26 годам ему так и не удалось оправдать. В «Трактор» он переходит в статусе вратаря «Химика» и ему предстоит многое доказать. Потенциально это хороший первый номер почти в любом клубе КХЛ. В реальности всё совсем по-другому. Из Челябинска уточняют, что приобретение вратаря обойдется в 10 млн рублей. Это неплохо, учитывая общее состояние рынка.
Андрей Локтионов
(из СКА в «Сибирь», в обмен на Скотта Уилсона)
Обмен «Сибири» и СКА — довольно серьезный по меркам нынешнего дедлайна. Но на ум сначала приходит замечательная мудрость из великолепных книги и мультфильма про Дядю Федора, пса и кота: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное». По разным причинам Андрей Локтионов и Скотт Уилсон стали ненужными в своих уже прежних командах. Возможно, смена обстановки взбодрит каждого из них. А еще «Сибирь» экономит в моменте, взяв себе менее дорогого игрока.
Михаил Зислис