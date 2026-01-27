Смены составов: кем усилились клубы КХЛ перед окончанием дедлайна

В последний час перед окончанием дедлайна в КХЛ взорвалась бомба. «Ак Барс» выменял у «Спартака» одного из двух его лучших бомбардиров Нэйтана Тодда. В любой сделке побеждает команда, получившего сильнейшего игрока. Тут двух мнений быть не может. Тодд играл с перепадами. Но ни Брэндон Биро, ни Артемий Князев никогда и близко не подбирались к его уровню. Остается вопрос, в каком сочетании новичка видит Анвар Гатиятулин. За этим будет любопытно посмотреть. Также добавлю, что Тодд мог оказаться в Казани еще в межсезонье. Тогда в «Ак Барсе» слишком долго думали, и нападающий отправился в «Спартак».