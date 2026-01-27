В минском «Динамо» ответили Квартальнову на критику Спунера: «Более эффективно, чем подписание племянника главного тренера»

Ранее Квартальнов заявил, что не понимает, как использовать нового хоккеиста, назвав его «еще одним романтиком», а также выразил сомнение в целесообразности его подписания.
«Не знаю, что он будет у нас делать». Квартальнов публично прошелся по новичку минского «Динамо».
«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в “Динамо” должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника-хоккеиста давно положен конец. Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере, поскольку для клуба это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера», — цитирует Антоненко «Чемпионат».
Также генеральный менеджер отметил, что нынешний состав минского клуба является сильнейшим в истории. «Сейчас — и это не только мое мнение — “Динамо” располагает сильнейшим составом за всю историю клуба. Таких благоприятных условий для подбора исполнителей не было ни у одного главного тренера», — подчеркнул Антоненко.
«Динамо» объявило о возвращении 33-летнего канадца 25 января. Спунер уже выступал за минский клуб на протяжении трех сезонов. За 149 матчей в составе клуба форвард набрал 128 (36+92) очков.