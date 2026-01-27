В минском «Динамо» ответили Квартальнову на критику Спунера: «Более эффективно, чем подписание племянника главного тренера»

«Не знаю, что он будет у нас делать». Квартальнов публично прошелся по новичку минского «Динамо».



«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в “Динамо” должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника-хоккеиста давно положен конец. Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере, поскольку для клуба это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера», — цитирует Антоненко «Чемпионат».