Генменеджер минского «Динамо» жестко высказался о Квартальнове. Их конфликт сломает белорусам сезон?

Конфликт Квартальнова и Антоненко еще и в информационном пространстве команде на пользу не пойдет. Но и время до старта плей-офф еще есть, чтобы уладить недопонимания. Правда, можно с уверенностью сказать, что в раздевалке «зубров» появятся лишние шептания, которые имеют деструктивный отпечаток. В интересах и главного тренера, и генерального менеджера как можно быстрее ударить по рукам, а после объявить команде, что больше никакого конфликта между ними нет.