Генменеджер минского «Динамо» жестко высказался о Квартальнове. Их конфликт сломает белорусам сезон?

В минском «Динамо» выявился публичный конфликт между генеральным менеджером и главным тренером. Никаких предпосылок к этому не было. Команда Дмитрия Квартальнова на протяжении всего сезона выступает успешно и стабильно. «Зубры» идут в верхней части Западной конференции и к плей-офф подходят в качестве одного из претендентов на чемпионство.
К окончанию трансферного окна болельщики минчан требовали усиления от менеджмента клуба. Но вот так ли сильно новички были нужны Квартальнову? Конечно, тренер бы не отказался от того, чтобы добавить глубины в атаке — и, наверное, на этом все. Вратарский тандем укомплектован, в линии обороны дыр нет.
Два трансфера в минское «Динамо» все же состоялись. Команду пополнил нападающий Кирилл Воронин, выступавший за «Торпедо», и на флажке был подписан Райан Спунер. Сезон-2025/26 канадец начинал в «Шанхай Дрэгонс», проведя за клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге, 31 матч и набрав 20 (5+15) очков. А после оказался в швейцарском чемпионате, где крайне неудачно отыграл за «Лозанну». В шести матчах канадец сумел отличиться лишь одной голевой передачей.
Примечательно, что в сезоне-2022/23 Спунер выступал за минское «Динамо». За 70 проведенных игр у него было 52 (20+32) очка. Однако летом в клуб пришел Квартальнов, и Спунер, будучи первым бомбардиром в «зубрах», отправился в «Авангард».
На пресс-конференции после игры с «Салаватом Юлаевым» главному тренеру минского «Динамо» задали безобидный вопрос, попросив рассказать о ролях новичков. Если трансфер Воронина Квартальнов одобрил, то вот по Спунеру прошелся сурово: «Еще один романтик к нам присоединился, а нам нужны другие хоккеисты. Не знаю, что он будет у нас делать».
Сегодня генеральный менеджер минского «Динамо» Олег Антоненко дал резонансный комментарий «Чемпионату»: «Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в “Динамо” должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника-хоккеиста давно положен конец.
Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере, поскольку для клуба это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера.
Сейчас — и это не только моё мнение — «Динамо» располагает сильнейшим составом за всю историю клуба. В этом отношении Дмитрию Вячеславовичу может позавидовать большинство его предшественников. Таких благоприятных условий для подбора исполнителей не было ни у одного главного тренера.
На данном этапе главному тренеру необходимо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи и полностью сосредоточиться на игре команды", — заявил Антоненко.
Становится отчетливо понятно, что Спунер в минское «Динамо» был приглашен без согласия Квартальнова. Поэтому можно не рассчитывать на то, что канадец будет получать игровое время в достаточном объеме. Однако вполне возможно, что менеджмент сумеет надавить на главного тренера, и Квартальнову придется выпускать Спунера в ключевые отрезки матча.
Конфликт Квартальнова и Антоненко еще и в информационном пространстве команде на пользу не пойдет. Но и время до старта плей-офф еще есть, чтобы уладить недопонимания. Правда, можно с уверенностью сказать, что в раздевалке «зубров» появятся лишние шептания, которые имеют деструктивный отпечаток. В интересах и главного тренера, и генерального менеджера как можно быстрее ударить по рукам, а после объявить команде, что больше никакого конфликта между ними нет.