Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
12.50
X
8.00
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.15
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Айлендерс
4
П1
X
П2

Гендиректор минского «Динамо» Каркоцкий: «Квартальнов понимает, как использовать Спунера»

Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий прокомментировал ситуацию, касающуюся подписания Райана Спунера.

Источник: hcdinamo.by

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович (Квартальнов — прим.) понимает как его использовать. Идем дальше к намеченной цели!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба «Динамо».

«Динамо» объявило о возвращении 33-летнего канадца Спунера 25 января. Нападающий уже играл за минскую команду на протяжении трех сезонов. В 149 матчах форвард набрал 128 (36+92) очков. Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов ранее заявлял, что не поминает, как использовать новичка «Динамо».

В сезоне-2025/26 Спунер в 31 матче за «Шанхай Дрэгонс» в FONBET чемпионате КХЛ набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-5».