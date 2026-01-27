Гендиректор минского «Динамо» Каркоцкий: «Квартальнов понимает, как использовать Спунера»

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович (Квартальнов — прим.) понимает как его использовать. Идем дальше к намеченной цели!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба «Динамо».
«Динамо» объявило о возвращении 33-летнего канадца Спунера 25 января. Нападающий уже играл за минскую команду на протяжении трех сезонов. В 149 матчах форвард набрал 128 (36+92) очков. Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов ранее заявлял, что не поминает, как использовать новичка «Динамо».
В сезоне-2025/26 Спунер в 31 матче за «Шанхай Дрэгонс» в FONBET чемпионате КХЛ набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-5».