Гендиректор минского «Динамо» Каркоцкий: «Квартальнов понимает, как использовать Спунера»

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович (Квартальнов — прим.) понимает как его использовать. Идем дальше к намеченной цели!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба «Динамо».