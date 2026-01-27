Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
12.50
X
8.00
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.15
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.53
П2
4.18
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Айлендерс
4
П1
X
П2

Плющев: «Когда Квартальнов вмешивался в формирование состава, команда выступала не самым здоровым образом»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал конфликт главного тренера Дмитрия Квартальнова с руководством минского «Динамо».

Источник: hcdinamo.by

После матча чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) главный тренер «минчан» Дмитрий Квартальнов негативно оценил переход нападающего Райана Спунера. Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом: «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера — это эффективнее подписания племянника».

«Команду, насколько я понимаю, формировали менеджеры. Когда Квартальнов вмешивался в формирование состава, команда выступала не самым здоровым образом. Сейчас “Динамо” идет наверху, клубу нужен результат в этом сезоне, и команда способна его добиться. То, что не дали подписать родственника, выглядит логично. Возможно, руководство клуба посмотрело на опыт других команд, в том числе петербургского СКА, где возникали проблемы, связанные с элементами семейственности. Если ты идёшь за большим результатом, приходится жертвовать личным. Клубу нужен результат, а не семейственность. Если задачи другие — это уже отдельный разговор», — сказал Плющев «Совспорту».