Плющев: «Когда Квартальнов вмешивался в формирование состава, команда выступала не самым здоровым образом»

«Команду, насколько я понимаю, формировали менеджеры. Когда Квартальнов вмешивался в формирование состава, команда выступала не самым здоровым образом. Сейчас “Динамо” идет наверху, клубу нужен результат в этом сезоне, и команда способна его добиться. То, что не дали подписать родственника, выглядит логично. Возможно, руководство клуба посмотрело на опыт других команд, в том числе петербургского СКА, где возникали проблемы, связанные с элементами семейственности. Если ты идёшь за большим результатом, приходится жертвовать личным. Клубу нужен результат, а не семейственность. Если задачи другие — это уже отдельный разговор», — сказал Плющев «Совспорту».