Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
0
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.74
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
12.50
X
8.00
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.15
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.57
П2
4.18
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2

Бывший главный тренер «Лады» вошел в штаб петербургского СКА

Бывший главный тренер «Лады» Миронов вошел в штаб петербургского СКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер тольяттинской «Лады» Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Миронов покинул «Ладу» в сентябре 2025 года, проработав в должности главного тренера менее четырех месяцев.

Миронову 53 года. Будучи игроком, он провел 716 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых набрал 307 очков (76 голов + 231 передача), а также становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В качестве тренера Миронов также работал в системе ЦСКА, возглавлял московский «Спартак», был ассистентом в нижнекамском «Нефтехимике» и челябинском «Тракторе».