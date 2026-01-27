Бывший главный тренер «Лады» вошел в штаб петербургского СКА

Миронову 53 года. Будучи игроком, он провел 716 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых набрал 307 очков (76 голов + 231 передача), а также становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В качестве тренера Миронов также работал в системе ЦСКА, возглавлял московский «Спартак», был ассистентом в нижнекамском «Нефтехимике» и челябинском «Тракторе».