«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (первая минута и 60-я) и Александр Радулов (34). У проигравших отличился Рокко Гримальди (60).

Матч начался в 19:44 мск в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась почти 900 дней. СКА вышел на игру в новом, специально созданном для этого события комплекте формы.

Сегодняшняя победа «Локомотива» стала третьей подряд. Ярославский клуб обыграл 21 января минское «Динамо» (2:1) и 25 января «Спартак» (3:2 овертайм).

СКА потерпел уже пятое поражение подряд. Команда не побеждает с 16 января. Петербургский клуб уступил: 16 января «Сочи» (1:2), 19 января минскому «Динамо» (3:4), 22 января «Спартаку» (1:2) и 24 января «Торпедо» (0:6). После этого тренерский штаб Игоря Ларионова покинули сразу два помощника — Владимир Филатов и Максим Семенов.

«Локомотив» набрал 69 очков в 51 матче и занимает первое место в Западной конференции. СКА с 53 очками в 48 встречах расположился на восьмой строчке.

СКА
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2026, 19:44 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11644 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-57:56)
Даниил Исаев
Сергей Иванов
(59:20-59:40)
1-й период
00:28
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
2-й период
23:36
Никита Зайцев
33:22
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
38:34
Сергей Плотников
3-й период
59:20
Максим Шалунов
(Александр Радулов)
59:40
Рокко Гримальди
(Никита Недопекин, Бреннан Менелл)
Статистика
СКА
Локомотив
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит