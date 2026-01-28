«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (первая минута и 60-я) и Александр Радулов (34). У проигравших отличился Рокко Гримальди (60).
Матч начался в 19:44 мск в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась почти 900 дней. СКА вышел на игру в новом, специально созданном для этого события комплекте формы.
Сегодняшняя победа «Локомотива» стала третьей подряд. Ярославский клуб обыграл 21 января минское «Динамо» (2:1) и 25 января «Спартак» (3:2 овертайм).
СКА потерпел уже пятое поражение подряд. Команда не побеждает с 16 января. Петербургский клуб уступил: 16 января «Сочи» (1:2), 19 января минскому «Динамо» (3:4), 22 января «Спартаку» (1:2) и 24 января «Торпедо» (0:6). После этого тренерский штаб Игоря Ларионова покинули сразу два помощника — Владимир Филатов и Максим Семенов.
«Локомотив» набрал 69 очков в 51 матче и занимает первое место в Западной конференции. СКА с 53 очками в 48 встречах расположился на восьмой строчке.
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Сергей Иванов
(00:00-57:56)
Даниил Исаев
Сергей Иванов
(59:20-59:40)
00:28
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
23:36
Никита Зайцев
33:22
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
38:34
Сергей Плотников
59:20
Максим Шалунов
(Александр Радулов)
59:40
Рокко Гримальди
(Никита Недопекин, Бреннан Менелл)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит