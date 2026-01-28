Жамнов пропустит матч КХЛ против «Лады»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской «Лады», следует из опубликованного на сайте турнира протокола игры.
Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 19:30 мск. Московской командой вместо Жамнова будет руководить Александр Барков.
«Спартак» с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Лада» с 36 баллами располагается на десятой строчке.