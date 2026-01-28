Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
22.00
X
7.58
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
4
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
83.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
1
:
Салават Юлаев
3
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.60
П2
1.27
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

У тренера «Спартака» Жамнова родился сын

Жамнов пропустил матч «Спартака» в КХЛ из-за рождения сына.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской «Лады» из-за рождения сына, сообщается в Telegram-канале столичной хоккейной команды.

В среду «Спартак» дома сыграет против «Лады» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:30 мск. Обязанности главного тренера вместо Жамнова будет временно исполнять Александр Барков.

«Поздравляем главного тренера “Спартака” Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье», — говорится в сообщении клуба.

Жамнову 55 лет. У него есть две дочери от первого брака — Алиса и Николь, а также дочь Сабина и сын Алексей от второй супруги.

Специалист возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Под его руководством «красно-белые» дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. Жамнову принадлежат клубные рекорды по играм (206) и победам (117) среди главных тренеров «Спартака» в КХЛ.