У тренера «Спартака» Жамнова родился сын

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской «Лады» из-за рождения сына, сообщается в Telegram-канале столичной хоккейной команды.
В среду «Спартак» дома сыграет против «Лады» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:30 мск. Обязанности главного тренера вместо Жамнова будет временно исполнять Александр Барков.
«Поздравляем главного тренера “Спартака” Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье», — говорится в сообщении клуба.
Жамнову 55 лет. У него есть две дочери от первого брака — Алиса и Николь, а также дочь Сабина и сын Алексей от второй супруги.
Специалист возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Под его руководством «красно-белые» дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. Жамнову принадлежат клубные рекорды по играм (206) и победам (117) среди главных тренеров «Спартака» в КХЛ.