Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
1
:
ЦСКА
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
7.37
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
4
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
X
14.75
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.45
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
2
:
Салават Юлаев
3
Все коэффициенты
П1
24.00
X
3.58
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Кравец — после поражения «Барыса» от «Адмирала»: «Стыдно за нашу игру. Некоторых бы уже в “Номад” отправил»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец раскритиковал игроков команды после поражения от «Адмирала» (2:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: ХК "Барыс"

— Лично мне стыдно за нашу сегодняшнюю игру больше, чем за весь сезон в любых играх. И есть конкретные люди, которые ответственны за сегодняшнее поражение. Нельзя пропускать такие шайбы в большинстве. Нужна ответственность, — цитирует тренера «Барыса» Sports.kz.

Также Кравец заявил, что хотел бы отправить многих игроков команды в «Номад» — фарм-клуб «Барыса», но не может этого сделать из-за отсутствия замены.

— Я уже не один раз говорил, что некоторых бы уже или в «Номад» отправил, или вообще очень далеко отправил. Но, к сожалению, нет замены. К сожалению, те, кто сзади, они хуже тех, кто сейчас в команде. Несмотря на то, что многие из них играют очень плохо, — добавил Кравец.

Кроме того, Кравец поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Адмиралом» и подчеркнул, что «Барыс» их подвел.

После 52 матчей «Барыс» с 39 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. Астанинцы потерпели поражения в последних четырех матчах.