Кравец — после поражения «Барыса» от «Адмирала»: «Стыдно за нашу игру. Некоторых бы уже в “Номад” отправил»

— Лично мне стыдно за нашу сегодняшнюю игру больше, чем за весь сезон в любых играх. И есть конкретные люди, которые ответственны за сегодняшнее поражение. Нельзя пропускать такие шайбы в большинстве. Нужна ответственность, — цитирует тренера «Барыса» Sports.kz.
Также Кравец заявил, что хотел бы отправить многих игроков команды в «Номад» — фарм-клуб «Барыса», но не может этого сделать из-за отсутствия замены.
— Я уже не один раз говорил, что некоторых бы уже или в «Номад» отправил, или вообще очень далеко отправил. Но, к сожалению, нет замены. К сожалению, те, кто сзади, они хуже тех, кто сейчас в команде. Несмотря на то, что многие из них играют очень плохо, — добавил Кравец.
Кроме того, Кравец поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Адмиралом» и подчеркнул, что «Барыс» их подвел.
После 52 матчей «Барыс» с 39 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. Астанинцы потерпели поражения в последних четырех матчах.