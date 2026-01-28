«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в последнем «зеленом дерби» сезона КХЛ

Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Шелдон Ремпал (4-я минута), Денис Ян (22), Владислав Ефремов (37) и Егор Сучков (65). У «Ак Барса» отличились Александр Барабанов (13) и Илья Сафонов (50, 59).