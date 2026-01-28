Ричмонд
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в последнем «зеленом дерби» сезона КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Шелдон Ремпал (4-я минута), Денис Ян (22), Владислав Ефремов (37) и Егор Сучков (65). У «Ак Барса» отличились Александр Барабанов (13) и Илья Сафонов (50, 59).

Это было последнее зеленое дерби в рамках регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» выиграл два матча, четырежды сильнее был «Ак Барс».

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. Уфимская команда, набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Ак Барс» с 70 баллами располагается на второй строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 31 января примет нижегородское «Торпедо», «Ак Барс» в этот же день дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ак Барс
3:4
1:1, 0:2, 2:0
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Вратари
Максим Арефьев
(00:00-56:46)
Семен Вязовой
Максим Арефьев
(58:18-58:33)
Максим Арефьев
(c 58:58)
1-й период
03:54
Шелдон Ремпал
(Семен Вязовой, Девин Броссо)
12:23
Александр Барабанов
16:38
Кирилл Семенов
16:38
Девин Броссо
2-й период
21:32
Денис Ян
(Сергей Варлов, Владимир Бутузов)
30:44
Александр Жаровский
36:27
Владислав Ефремов
(Максим Кузнецов)
3-й период
49:38
Петр Хохряков
49:43
Илья Сафонов
(Митчелл Миллер, Артем Галимов)
58:58
Илья Сафонов
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
Овертайм
64:31
Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Никита Зоркин)
Статистика
Ак Барс
Салават Юлаев
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит