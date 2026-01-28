ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). У проигравших отличились Сергей Артемьев (2) и Макс Комтуа (54).
Ранее в этом сезоне «Динамо» трижды обыгрывало ЦСКА при двух поражениях (2:6, 4:3 Б, 3:2, 1:0 Б, 1:5).
ЦСКА и «Динамо» набрали по 60 очков в 51 игре, они занимают пятое и шестое места в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет петербургский СКА, «Динамо» 30 января дома сыграет с череповецкой «Северсталью».
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
- «Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5;
- «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ;
- «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ;
- «Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 6:2.
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-57:12)
Александр Самонов
Максим Моторыгин
(c 59:24)
1-й период
01:47
Сергей Артемьев
02:11
Магомед Шараканов
14:26
Максим Моторыгин
2-й период
21:49
Николай Коваленко
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
32:56
Артем Швец-Роговой
33:37
Мак Холлоуэлл
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
36:05
Иван Патрихаев
39:24
Владислав Еременко
3-й период
45:06
Денис Зернов
52:15
Владислав Еременко
53:25
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра)
54:48
Игорь Ожиганов
57:12
Мак Холлоуэлл
59:24
Иван Дроздов
(Джереми Рой, Никита Нестеров)
Статистика
Динамо М
ЦСКА
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит