Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: ТАСС

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Мак Холлоуэлл (34), Иван Патрихаев (37) и Иван Дроздов (60). У проигравших отличились Сергей Артемьев (2) и Макс Комтуа (54).

Ранее в этом сезоне «Динамо» трижды обыгрывало ЦСКА при двух поражениях (2:6, 4:3 Б, 3:2, 1:0 Б, 1:5).

ЦСКА и «Динамо» набрали по 60 очков в 51 игре, они занимают пятое и шестое места в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет петербургский СКА, «Динамо» 30 января дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5;
  • «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ;
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ;
  • «Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 6:2.

Динамо М
2:4
1:0, 0:3, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-57:12)
Александр Самонов
Максим Моторыгин
(c 59:24)
1-й период
01:47
Сергей Артемьев
02:11
Магомед Шараканов
14:26
Максим Моторыгин
2-й период
21:49
Николай Коваленко
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
32:56
Артем Швец-Роговой
33:37
Мак Холлоуэлл
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
36:05
Иван Патрихаев
39:24
Владислав Еременко
3-й период
45:06
Денис Зернов
52:15
Владислав Еременко
53:25
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра)
54:48
Игорь Ожиганов
57:12
Мак Холлоуэлл
59:24
Иван Дроздов
(Джереми Рой, Никита Нестеров)
Статистика
Динамо М
ЦСКА
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит