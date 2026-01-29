Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

«Адмирал» остановился в шаге от антирекорда, победив «Барыс» в Астане

В очередном матче чемпионата КХЛ приморцы выиграли 5:2.

Источник: Аргументы и факты

ХК «Адмирал» наконец-то смог прервать затянувшуюся серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ. К встрече с «Барысом» приморцы подходили, имея в пассиве серию из 9 поражений подряд. Это повторение худшего результата команды в КХЛ. Антирекорда не случилось. В Астане «Адмирал» уверенно победил — 5:2.

Преимуществом на протяжении почти всего матча владела приморская команда. В первом периоде отличился нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний. Во втором отрезке после гола «Барыса», своё слово сказали нападающие — легионеры «моряков». Отличились Дмитрий Тимашов и Кайл Олсон в меньшинстве.

В третьем периоде преимущество «Адмирала» упрочили своими голами Старков и Основин. Еще один гол хозяев после этого ни на что не повлиял.

«Никто не отменял задачу попасть в плей-офф. Мы боремся в каждой игре, не отбываем номер. Мотивация у всех должна быть, чтобы добиваться результата. Мы можем брать только работой и мотивацией», — говорил перед этой игрой главный тренер ХК «Адмирал» Олег Браташ.

К слову, эта победа стала первой для Браташа во главе приморской команды.

«Сегодня у нас была хорошая самоотдача, хороший настрой. Все ребята отлично сыграли», — сказал после игры нападающий ХК «Адмирал» Степан Старков.

После этой победы в активе «Адмирала» 36 очков. До зоны плей-офф, правда, ещё далеко. Следующие встречи приморцы проведут во Владивостоке. 31 января стартует шестиматчевая домашняя серия. В соперниках — «Автомобилист», «Торпедо», «Барыс», «Авангард», «Трактор» и «Амур». Во многом эти матчи и станут определяющими в плане возможного попадания в кубковую восьмерку на Востоке.

Барыс
2:5
0:1, 1:2, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6182 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Олег Браташ
Вратари
Адам Шил
(00:00-53:26)
Иван Кульбаков
Адам Шил
(c 55:18)
1-й период
04:50
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
12:25
Аркадий Шестаков
15:43
Алихан Омирбеков
2-й период
20:42
Вячеслав Основин
24:26
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
27:34
Всеволод Логвин
29:38
Дмитро Тимашов
(Никита Тертышный)
32:42
Дмитро Тимашов
33:25
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
35:16
Джейк Мэсси
35:16
Степан Старков
3-й период
47:43
Степан Старков
50:32
Вячеслав Основин
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
51:51
Джейк Мэсси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:26
Вячеслав Основин
59:25
Тайс Томпсон
Статистика
Барыс
Адмирал
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит