«Адмирал» остановился в шаге от антирекорда, победив «Барыс» в Астане

ХК «Адмирал» наконец-то смог прервать затянувшуюся серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ. К встрече с «Барысом» приморцы подходили, имея в пассиве серию из 9 поражений подряд. Это повторение худшего результата команды в КХЛ. Антирекорда не случилось. В Астане «Адмирал» уверенно победил — 5:2.
Преимуществом на протяжении почти всего матча владела приморская команда. В первом периоде отличился нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний. Во втором отрезке после гола «Барыса», своё слово сказали нападающие — легионеры «моряков». Отличились Дмитрий Тимашов и Кайл Олсон в меньшинстве.
В третьем периоде преимущество «Адмирала» упрочили своими голами Старков и Основин. Еще один гол хозяев после этого ни на что не повлиял.
«Никто не отменял задачу попасть в плей-офф. Мы боремся в каждой игре, не отбываем номер. Мотивация у всех должна быть, чтобы добиваться результата. Мы можем брать только работой и мотивацией», — говорил перед этой игрой главный тренер ХК «Адмирал» Олег Браташ.
К слову, эта победа стала первой для Браташа во главе приморской команды.
«Сегодня у нас была хорошая самоотдача, хороший настрой. Все ребята отлично сыграли», — сказал после игры нападающий ХК «Адмирал» Степан Старков.
После этой победы в активе «Адмирала» 36 очков. До зоны плей-офф, правда, ещё далеко. Следующие встречи приморцы проведут во Владивостоке. 31 января стартует шестиматчевая домашняя серия. В соперниках — «Автомобилист», «Торпедо», «Барыс», «Авангард», «Трактор» и «Амур». Во многом эти матчи и станут определяющими в плане возможного попадания в кубковую восьмерку на Востоке.
Михаил Кравец
Олег Браташ
Адам Шил
(00:00-53:26)
Иван Кульбаков
Адам Шил
(c 55:18)
04:50
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
12:25
Аркадий Шестаков
15:43
Алихан Омирбеков
20:42
Вячеслав Основин
24:26
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
27:34
Всеволод Логвин
29:38
Дмитро Тимашов
(Никита Тертышный)
32:42
Дмитро Тимашов
33:25
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
35:16
Джейк Мэсси
35:16
Степан Старков
47:43
Степан Старков
50:32
Вячеслав Основин
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
51:51
Джейк Мэсси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:26
Вячеслав Основин
59:25
Тайс Томпсон
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
