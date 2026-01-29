«Адмирал» остановился в шаге от антирекорда, победив «Барыс» в Астане

«Никто не отменял задачу попасть в плей-офф. Мы боремся в каждой игре, не отбываем номер. Мотивация у всех должна быть, чтобы добиваться результата. Мы можем брать только работой и мотивацией», — говорил перед этой игрой главный тренер ХК «Адмирал» Олег Браташ.