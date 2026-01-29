Тренер «Спартака» Жамнов пропустит ближайшие матчи КХЛ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по запланированным медицинским причинам, сообщается в Telegram-канале клуба.
В среду у Жамнова родился сын, в связи с чем он пропустил домашний матч против «Лады» (6:2). Как и во встрече с тольяттинцами, обязанности главного тренера в ближайших играх будет исполнять Александр Барков.
«Обращаем внимание, что в ближайших матчах главный тренер ХК “Спартак” Алексей Юрьевич Жамнов по запланированным медицинским причинам будет отсутствовать на скамейке команды. Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении.
После 49 матчей «Спартак», набрав 58 очков, занимает седьмое место в таблице Западной конференции. В ближайших играх «красно-белые» примут дома петербургский СКА (30 января), а затем на выезде встретятся с череповецкой «Северсталью» (2 февраля) и ярославским «Локомотивом» (4 февраля).
Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Под его руководством «красно-белые» дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. Жамнову принадлежат клубные рекорды по играм (206) и победам (117) среди главных тренеров команды в КХЛ. Барков является главным тренером молодежного хоккейного клуба «Спартак». В декабре он временно вошел в штаб основной команды «красно-белых».