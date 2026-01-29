«Спартак» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем

Ярошу 29 лет. Ранее в КХЛ он выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2023 году, а также за череповецкую «Северсталь» и омский «Авангард». В 2015-м словак был выбран в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Оттава Сенаторз». Также в Северной Америке он представлял «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Девилз».