Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.05
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.46
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.28
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

«Спартак» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем

«Спартак» продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Срок действия соглашения с Ярошем рассчитан до конца сезона-2027/28. Словак выступает за «Спартак» с октября 2025 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей и отдал восемь голевых передач.

Ярошу 29 лет. Ранее в КХЛ он выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2023 году, а также за череповецкую «Северсталь» и омский «Авангард». В 2015-м словак был выбран в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Оттава Сенаторз». Также в Северной Америке он представлял «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Девилз».