Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений

Хабаровский «Амур» одержал крупную домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом», выиграв первый из десяти последних матчей в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Игра завершилась со счетом 5:2. У «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (25-я минута), Никита Евсеев (37), Артем Шварев (44), Алекс Броадхерст (45) и Евгений Свечников (53).
У «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер (28), который набрал 24-е очко и повторил личный рекорд результативности (в сезоне 2021/22), и Даниэль Спронг (60).
«Амур» в предыдущий раз побеждал в КХЛ 27 декабря (в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:2). Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции.
«Автомобилист» проиграл второй матч из трех последних и идет на четвертом месте.
Александр Андриевский
Николай Заварухин
Максим Дорожко
Владимир Галкин
(00:00-59:25)
Владимир Галкин
(c 59:33)
03:41
Никита Трямкин
24:39
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Олег Ли)
26:08
Артем Шварев
27:50
Джесси Блэкер
(Ярослав Бусыгин, Роман Горбунов)
28:41
Егор Воронков
36:04
Никита Евсеев
(Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков)
36:44
Юрий Паутов
39:49
Виктор Балдаев
39:49
Даниэль Спронг
42:13
Брукс Мэйсек
43:03
Артем Шварев
(Ярослав Лихачев, Никита Евсеев)
44:12
Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Ярослав Дыбленко)
47:33
Никита Трямкин
52:13
Евгений Свечников
(Алекс Бродхерст, Виктор Балдаев)
59:04
Кирилл Петьков
59:33
Даниэль Спронг
(Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит