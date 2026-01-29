Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
30.01
Баффало
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
30.01
Бостон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
30.01
Каролина
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
30.01
Монреаль
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
30.01
Нью-Джерси
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
30.01
Питтсбург
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
30.01
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
30.01
Тампа-Бэй
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений

«Амур» обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 и одержал первую победу в 2026 году.

Источник: ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» одержал крупную домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом», выиграв первый из десяти последних матчей в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 5:2. У «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (25-я минута), Никита Евсеев (37), Артем Шварев (44), Алекс Броадхерст (45) и Евгений Свечников (53).

У «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер (28), который набрал 24-е очко и повторил личный рекорд результативности (в сезоне 2021/22), и Даниэль Спронг (60).

«Амур» в предыдущий раз побеждал в КХЛ 27 декабря (в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:2). Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции.

«Автомобилист» проиграл второй матч из трех последних и идет на четвертом месте.

Амур
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
29.01.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6701 зритель
Главные тренеры
Александр Андриевский
Николай Заварухин
Вратари
Максим Дорожко
Владимир Галкин
(00:00-59:25)
Владимир Галкин
(c 59:33)
1-й период
03:41
Никита Трямкин
2-й период
24:39
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Олег Ли)
26:08
Артем Шварев
27:50
Джесси Блэкер
(Ярослав Бусыгин, Роман Горбунов)
28:41
Егор Воронков
36:04
Никита Евсеев
(Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков)
36:44
Юрий Паутов
39:49
Виктор Балдаев
39:49
Даниэль Спронг
3-й период
42:13
Брукс Мэйсек
43:03
Артем Шварев
(Ярослав Лихачев, Никита Евсеев)
44:12
Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Ярослав Дыбленко)
47:33
Никита Трямкин
52:13
Евгений Свечников
(Алекс Бродхерст, Виктор Балдаев)
59:04
Кирилл Петьков
59:33
Даниэль Спронг
(Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек)
Статистика
Амур
Автомобилист
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит