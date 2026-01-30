«Сочи» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Сочи». В составе победителей шайбы забросили Илья Сушко (7-я минута) и Павел Дедунов (22). У «Шанхайских драконов» отличился Ник Меркли (37), который продлил свою результативную серию (4 гола + 1 ассист) до пяти матчей.
«Сочи» одержал первую победу за пять матчей. Команда, набрав 37 очков, поднялась на предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» с 45 баллами занимают девятую строчку.
В следующем матче «Шанхайские драконы» 30 января вновь примут «Сочи».
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
29.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 4713 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Дмитрий Михайлов
Вратари
Андрей Тихомиров
(00:00-58:32)
Павел Хомченко
Андрей Тихомиров
(58:48-58:59)
1-й период
01:46
Трой Джозефс
06:03
Илья Сушко
(Тимур Хафизов, Сергей Попов)
10:00
Дойл Сомерби
16:46
Кевин Лабанк
19:12
Уилл Райлли
19:26
Владислав Валенцов
19:45
Тимур Хафизов
2-й период
21:53
Павел Дедунов
(Тимур Хафизов, Артем Волков)
36:02
Ник Меркли
(Уайет Калинюк, Райли Саттер)
3-й период
40:15
Ник Меркли
44:52
Василий Мачулин
49:52
Кэмерон Ли
51:18
Трой Джозефс
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сочи
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит