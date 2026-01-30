Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт
0
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
2
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.14
П2
8.75
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
2
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
1.50
X
6.91
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
1
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль
3
:
Колорадо
3
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.50
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
1
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
3.84
X
5.10
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
1
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.84
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
1
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

«Сочи» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. «Сочи» одержал победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Сочи». В составе победителей шайбы забросили Илья Сушко (7-я минута) и Павел Дедунов (22). У «Шанхайских драконов» отличился Ник Меркли (37), который продлил свою результативную серию (4 гола + 1 ассист) до пяти матчей.

«Сочи» одержал первую победу за пять матчей. Команда, набрав 37 очков, поднялась на предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» с 45 баллами занимают девятую строчку.

В следующем матче «Шанхайские драконы» 30 января вновь примут «Сочи».

Шанхай Дрэгонс
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
29.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 4713 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Дмитрий Михайлов
Вратари
Андрей Тихомиров
(00:00-58:32)
Павел Хомченко
Андрей Тихомиров
(58:48-58:59)
1-й период
01:46
Трой Джозефс
06:03
Илья Сушко
(Тимур Хафизов, Сергей Попов)
10:00
Дойл Сомерби
16:46
Кевин Лабанк
19:12
Уилл Райлли
19:26
Владислав Валенцов
19:45
Тимур Хафизов
2-й период
21:53
Павел Дедунов
(Тимур Хафизов, Артем Волков)
36:02
Ник Меркли
(Уайет Калинюк, Райли Саттер)
3-й период
40:15
Ник Меркли
44:52
Василий Мачулин
49:52
Кэмерон Ли
51:18
Трой Джозефс
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сочи
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит