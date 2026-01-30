«Сочи» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Сочи». В составе победителей шайбы забросили Илья Сушко (7-я минута) и Павел Дедунов (22). У «Шанхайских драконов» отличился Ник Меркли (37), который продлил свою результативную серию (4 гола + 1 ассист) до пяти матчей.