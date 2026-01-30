В Минске сохранили лучшего бомбардира КХЛ. Он будет радовать белорусских болельщиков еще два сезона

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне окончательно избавилось от статуса середняка КХЛ. Команда превратилась в одного из главных фаворитов чемпионата и продолжает борьбу за первую строчку «Запада». Пару лет назад такого расклада даже представить никто не мог. Сражаться за самые высокие места «зубрам» позволяет и качество состава, и тренерский талант. Все прекрасно понимают, что без Дмитрия Квартальнова о больших успехах мечтать бы не пришлось.
У «Динамо» самый сбалансированный ростер в Западной конференции: у минчан есть сильнейшая пара вратарей Зак Фукале — Василий Демченко, крепкая оборона, полностью составленная из легионеров, и яркое по именам нападение с наличием звездных игроков и талантливого молодого костяка. Все предпосылки к решению серьезных задач были изначально, хоть менеджменту и не удалось в полной мере компенсировать тяжелые летние потери.
По факту на замену Александру Волкову, Роману Горбунову и Крису Тирни пришли только Алекс Лимож, Райан Спунер и Кирилл Воронин. Но внутренних резервов «зубрам» хватило для того, чтобы остаться в числе претендентов на трофей.
Уже добившись отличных промежуточных результатов в нынешнем сезоне, в «Динамо» начали задумываться о будущем. Продление Сэма Энаса казалось ожидаемым решением. Американец даже не думал менять клубную прописку, поэтому смысла тянуть с подписанием нового соглашения у него не было. За обоих участников сделки можно порадоваться.
Энас в текущей регулярке занимает первую строчку в бомбардирской гонке КХЛ, имея в своем активе 59 (23+36) очков в 49 матчах. Звездой такого уровня Сэм никогда не был, но в «Динамо» раскрылся в новом для себя качестве. Он нашел свою команду. Столица Белоруссии теперь для него далеко не чужой город.
Странно, что об американском форварде говорят меньше, чем он того заслуживает. Совершенно непонятно, почему к другим звездам КХЛ приковано больше внимания. Не сомневаюсь, что очень скоро Энасу удастся заявить о себе еще громче. В ближайшие два сезона он продолжит радовать белорусских болельщиков своей игрой.
Зарплата Энаса по новому двухлетнему контракту составит 55 миллионов рублей за один сезон. Кажется, это слишком скромная цена для американского бомбардира. Динамовский менеджмент сработал здорово. Очевидно, что стоимость звездного нападающего была бы гораздо выше, если бы он собирался выйти на рынок. Но в его намерениях остаться в «Динамо» изначально никто не сомневался.
Приезд Энаса — одно из лучших событий в клубной истории. Но самое интересное у него еще впереди — «Динамо» в нынешнем сезоне выглядит грозной силой и может пошуметь в плей-офф. Вполне вероятно, что самые амбициозные времена «зубров» будут связаны именно с Энасом, от которого будут ждать не менее результативной игры в кубковых матчах.
Радмир Сахибгареев