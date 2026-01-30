Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
2
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.10
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
2
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.00
П2
5.89
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль
3
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.32
П2
7.42
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
0
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
3.89
X
5.30
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
1
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.95
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.75
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.61
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

В Минске сохранили лучшего бомбардира КХЛ. Он будет радовать белорусских болельщиков еще два сезона

«Зубры» продлили контракт с Сэмом Энасом.

Источник: Спорт-Экспресс

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне окончательно избавилось от статуса середняка КХЛ. Команда превратилась в одного из главных фаворитов чемпионата и продолжает борьбу за первую строчку «Запада». Пару лет назад такого расклада даже представить никто не мог. Сражаться за самые высокие места «зубрам» позволяет и качество состава, и тренерский талант. Все прекрасно понимают, что без Дмитрия Квартальнова о больших успехах мечтать бы не пришлось.

У «Динамо» самый сбалансированный ростер в Западной конференции: у минчан есть сильнейшая пара вратарей Зак Фукале — Василий Демченко, крепкая оборона, полностью составленная из легионеров, и яркое по именам нападение с наличием звездных игроков и талантливого молодого костяка. Все предпосылки к решению серьезных задач были изначально, хоть менеджменту и не удалось в полной мере компенсировать тяжелые летние потери.

По факту на замену Александру Волкову, Роману Горбунову и Крису Тирни пришли только Алекс Лимож, Райан Спунер и Кирилл Воронин. Но внутренних резервов «зубрам» хватило для того, чтобы остаться в числе претендентов на трофей.

Уже добившись отличных промежуточных результатов в нынешнем сезоне, в «Динамо» начали задумываться о будущем. Продление Сэма Энаса казалось ожидаемым решением. Американец даже не думал менять клубную прописку, поэтому смысла тянуть с подписанием нового соглашения у него не было. За обоих участников сделки можно порадоваться.

Энас в текущей регулярке занимает первую строчку в бомбардирской гонке КХЛ, имея в своем активе 59 (23+36) очков в 49 матчах. Звездой такого уровня Сэм никогда не был, но в «Динамо» раскрылся в новом для себя качестве. Он нашел свою команду. Столица Белоруссии теперь для него далеко не чужой город.

Странно, что об американском форварде говорят меньше, чем он того заслуживает. Совершенно непонятно, почему к другим звездам КХЛ приковано больше внимания. Не сомневаюсь, что очень скоро Энасу удастся заявить о себе еще громче. В ближайшие два сезона он продолжит радовать белорусских болельщиков своей игрой.

Зарплата Энаса по новому двухлетнему контракту составит 55 миллионов рублей за один сезон. Кажется, это слишком скромная цена для американского бомбардира. Динамовский менеджмент сработал здорово. Очевидно, что стоимость звездного нападающего была бы гораздо выше, если бы он собирался выйти на рынок. Но в его намерениях остаться в «Динамо» изначально никто не сомневался.

Приезд Энаса — одно из лучших событий в клубной истории. Но самое интересное у него еще впереди — «Динамо» в нынешнем сезоне выглядит грозной силой и может пошуметь в плей-офф. Вполне вероятно, что самые амбициозные времена «зубров» будут связаны именно с Энасом, от которого будут ждать не менее результативной игры в кубковых матчах.

Радмир Сахибгареев

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше