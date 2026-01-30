В Минске сохранили лучшего бомбардира КХЛ. Он будет радовать белорусских болельщиков еще два сезона

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне окончательно избавилось от статуса середняка КХЛ. Команда превратилась в одного из главных фаворитов чемпионата и продолжает борьбу за первую строчку «Запада». Пару лет назад такого расклада даже представить никто не мог. Сражаться за самые высокие места «зубрам» позволяет и качество состава, и тренерский талант. Все прекрасно понимают, что без Дмитрия Квартальнова о больших успехах мечтать бы не пришлось.