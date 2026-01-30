Ричмонд
Буше доволен матчем «Авангарда» с «Трактором» при нехватке свежести у игроков

Тренер отметил, что несколько месяцев назад команда такую игру бы скорее проиграла.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 29 января обыграл дома «Трактор» в матче чемпионата КХЛ 1:0. Это дало ему подняться на вторую строку и в таблице КХЛ, и в Восточной конференции.

Матч оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Он отметил, что как минимум поначалу его ребятам физической свежести не хватало, несмотря на два дня без игр — один день отдыха, один день тренировок.

"Сегодня я сразу увидел, что не хватает свежести в ногах, ребята просто не бегут. В первом периоде я это наблюдал. Бывают такие дни, что твои самые трудолюбивые игроки в первые 5−10 минут ну просто не бегут. В таких ситуациях необходимо действовать немного иначе, и я рад, что увидел такое сегодня.

Если бы этот матч состоялся пару месяцев назад, мы бы проиграли, потому что начали бы суетиться, начали пытаться забросить шайбу любой ценой и просто саботировали игру. То, что мы довели сегодня такой матч до победы, показывает, что набираем ту самую зрелость, которую и я хочу видеть от нашей команды. Да, сегодня просто был не наш день. Даже взять большинство: обычно мы шикарно действуем с численным преимуществом, а сегодня не хватало остроты.

Но когда такие моменты происходят, когда чувствуешь, что идет, нужно действовать более зрело и грамотно", — подчеркнул он.

И добавил: «ястребы» как раз и сохраняли тут терпение, хотя действовали агрессивно, не допускали потерь и обрезов. То, что нашли путь к победе, несмотря на все обстоятельства, в итоге очень вдохновляет.

Также Ги ответил на вопрос блогеров о ситуации после драки Джо Чеккони с уральцем Никоновым. Если в следующих матчах он снова подерется, то получит матч-штраф в виде пропуска одной игры по регламенту. Тренер однако не планирует из-за этого осторожничать и говорить итальянцу, что тот не должен с кем-то начинать схватку.

"Мне без разницы, какие правила. Если нужно постоять за партнеров, за команду, ты идешь и защищаешь. В том эпизоде Джо тоже все сделал правильно.

Что касается собственно хита Никонова на Прохоркине (из-за него и была драка), я видал в карьере эпизоды и похуже, чем такой прием. Понятно, что что-то бывает умышленно, а что-то нет, но если человек совершает «убийство», хотел он или нет, то он должен понести наказание. Очень легко потом говорить, что не было умысла. Одновременно нужно помнить, что у нас вот такой контактный вид спорта, если ты боишься таких эпизодов, не стоит идти в хоккей. В этой игре точно можно ждать таких эпизодов и быть готовыми к последствиям", — высказался Буше.

Далее «Авангард» 1 февраля сыграет в Москве против «Динамо».

Авангард
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
29.01.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Евгений Корешков
Вратари
Никита Серебряков
Сергей Мыльников
(00:00-59:07)
1-й период
01:17
Артем Блажиевский
18:13
Джозеф Чеккони
18:13
Андрей Никонов
18:13
Андрей Никонов
2-й период
20:52
Константин Окулов
26:07
Владислав Юсупов
32:37
Артем Блажиевский
39:03
Логан Дэй
3-й период
52:31
Арсений Коромыслов
54:35
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски)
56:01
Василий Пономарев
Статистика
Авангард
Трактор
Штрафное время
11
13
Игра в большинстве
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит