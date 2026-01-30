Ричмонд
Защитник «Адмирала» Шулак сыграет в Матче звезд КХЛ

Защитник «Адмирала» Шулак заменит игрока «Спартака» Ружичку на Матче звезд КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чешский защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак заменит словацкого нападающего московского «Спартака» Адама Ружичку в составе команды KHL World Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.

Шулаку 31 год. Он примет участие в Матче звезд во второй раз. В текущем сезоне чех провел 49 матчей и набрал 26 очков (9 голов + 17 передач).

Также действующий тренер «Шанхайских драконов» Митч Лав заменит экс-тренера клуба Жерара Галлана, оставившего пост в январе по состоянию здоровья.

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков «Автомобилиста», «Металлурга», челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева».