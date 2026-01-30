Шипачев примет участие в Матче звезд КХЛ

В нем примут участие четыре команды: KHL Ural Stars, в которую войдут игроки только четырех клубов лиги — «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», KHL World Stars, в составе которой будут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты, KHL RUS Stars из лучших российских игроков, KHL U23 Stars — сборная молодых звезд, рожденных не ранее 1 января 2003 года.