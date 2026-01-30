Шипачев примет участие в Матче звезд КХЛ

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев примет участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет в феврале в Екатеринбурге.
Как отметили в пресс-службе КХЛ, для Шипачева этот звездный уик-энд станет седьмым в карьере. Игрок войдет в состав команды KHL RUS Stars из лучших российских игроков, главным тренером которой будет наставник «зубров» Дмитрий Квартальнов.
Помимо Шипачева и Квартальнова, в Матче звезд этого года также примут участие лучший бомбардир нынешнего сезона КХЛ нападающий «Динамо-Минск» Сэм Энас, который будет капитаном сборной легионеров.
Кроме того, нападающий «зубров» Вадим Мороз сыграет за команду KHL U23 Stars, а вратарь Зак Фукале и нападающий Виталий Пинчук будут защищать цвета команды легионеров.
Матч звезд КХЛ состоится в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и пройдет 7 и 8 февраля.
В нем примут участие четыре команды: KHL Ural Stars, в которую войдут игроки только четырех клубов лиги — «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», KHL World Stars, в составе которой будут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты, KHL RUS Stars из лучших российских игроков, KHL U23 Stars — сборная молодых звезд, рожденных не ранее 1 января 2003 года.
Легендарный игрок «Динамо»
В нынешнем сезоне Вадим Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, которому удалось набрать 1000 очков. В прошлом регулярном чемпионате он преодолел отметку в 1000 матчей в КХЛ и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за всю историю лиги.
В этом сезоне Шипачев провел за минское «Динамо» 47 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков.