«Мы каждый день ищем пути выхода из нынешнего кризиса»

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) не может выйти из кризиса, который начался еще в середине декабря. Из 16 последних матчей регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые проиграли 11, причем девять из них в основное время. Это существенно ухудшило их положение в турнирной таблице. Если в первой половине сезона динамовцы уверенно держались в первой четверке Западной конференции, то теперь опустились на шестую строчку.
В частности, они пропустили вперед долго находившийся в нижней половине конференции московский ЦСКА, которому проиграли на своей площадке в последнем матче (2:4). По потерянным очкам подопечные Вячеслава Козлова идут и вовсе на седьмой строчке, так как столичный «Спартак» отстает от них на два балла, но сыграл на два матча меньше. В интервью «Известиям» защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился мнением о причинах неудач команды и рассказал, насколько его беспокоит нынешнее турнирное положение.
— Что произошло с вашей командой в матче с ЦСКА?
— Сложно сказать сгоряча. Тяжелая получилась игра. Она была обоюдоострая. Мы имели хорошие моменты для взятия ворот соперника, у них тоже было немало возможностей, чтобы забросить шайбу в наши ворота. Но нам не повезло в реализации. У нас она была хуже, чем у соперника, хотя, повторюсь, шансов было немало. В итоге мы видим результат — ЦСКА победил.
— Почему даже после выигранных матчей не удается закрепить успех и у вас в последние полтора месяца нет серий даже в две победы подряд?
— Мы стараемся это переломить, выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Но пока у нас не получается. Не знаю, в чем причина. Мы работаем на каждой тренировке в полную силу, делаем во время матчей всё для победы. Но пока не получается начать серию из нескольких выигранных матчей подряд. Мы очень стараемся ради своих близких, ради болельщиков. Надеюсь, в ближайшее время это принесет свои плоды и ситуация начнет выправляться.
— Есть какие-то конкретные способы радикально улучшить ситуацию? Например, устроить отдельное собрание, поговорить внутри команды по душам в присутствии тренеров или вообще без них?
— Мы каждый день стараемся найти пути выхода из этого негативного положения. Постоянно разговариваем с ребятами — игроки внутри команды обсуждают друг с другом причины неудач, пытаемся понять, почему так складывается ситуация и как из нее выйти. Но, к сожалению, не получается. Надеюсь, в ближайшем матче с «Северсталью» начнет получаться.
— После поражения от ЦСКА «Динамо» опустилось на шестое место в Западной конференции, хотя еще в начале января находилось в первой четверке, что давало преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. Сильно напрягает такое турнирное положение, или без разницы, с какого места выходить в плей-офф?
— Всегда хочется набирать очки в каждом матче и находиться как можно выше.
— У «Динамо» больше игровые проблемы или психологические?
— Игровые, конечно.
— Только они?
— Всё сразу. Есть много причин, которые влияют на то, что мы не можем выиграть матчи.
Алексей Фомин