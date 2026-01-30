Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
2
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.14
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Шанхай Дрэгонс
4
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
43.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
1
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
7.37
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
3
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.75
П2
42.00
Хоккей. НХЛ
31.01
Чикаго
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
31.01
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.51
П2
1.68

«Мы каждый день ищем пути выхода из нынешнего кризиса»

Хоккеист Даниил Пыленков — о неудачной игре московского «Динамо» и попытках разобраться в ее причинах.

Источник: Спорт-Экспресс

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) не может выйти из кризиса, который начался еще в середине декабря. Из 16 последних матчей регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые проиграли 11, причем девять из них в основное время. Это существенно ухудшило их положение в турнирной таблице. Если в первой половине сезона динамовцы уверенно держались в первой четверке Западной конференции, то теперь опустились на шестую строчку.

В частности, они пропустили вперед долго находившийся в нижней половине конференции московский ЦСКА, которому проиграли на своей площадке в последнем матче (2:4). По потерянным очкам подопечные Вячеслава Козлова идут и вовсе на седьмой строчке, так как столичный «Спартак» отстает от них на два балла, но сыграл на два матча меньше. В интервью «Известиям» защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился мнением о причинах неудач команды и рассказал, насколько его беспокоит нынешнее турнирное положение.

— Что произошло с вашей командой в матче с ЦСКА?

— Сложно сказать сгоряча. Тяжелая получилась игра. Она была обоюдоострая. Мы имели хорошие моменты для взятия ворот соперника, у них тоже было немало возможностей, чтобы забросить шайбу в наши ворота. Но нам не повезло в реализации. У нас она была хуже, чем у соперника, хотя, повторюсь, шансов было немало. В итоге мы видим результат — ЦСКА победил.

— Почему даже после выигранных матчей не удается закрепить успех и у вас в последние полтора месяца нет серий даже в две победы подряд?

— Мы стараемся это переломить, выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Но пока у нас не получается. Не знаю, в чем причина. Мы работаем на каждой тренировке в полную силу, делаем во время матчей всё для победы. Но пока не получается начать серию из нескольких выигранных матчей подряд. Мы очень стараемся ради своих близких, ради болельщиков. Надеюсь, в ближайшее время это принесет свои плоды и ситуация начнет выправляться.

— Есть какие-то конкретные способы радикально улучшить ситуацию? Например, устроить отдельное собрание, поговорить внутри команды по душам в присутствии тренеров или вообще без них?

— Мы каждый день стараемся найти пути выхода из этого негативного положения. Постоянно разговариваем с ребятами — игроки внутри команды обсуждают друг с другом причины неудач, пытаемся понять, почему так складывается ситуация и как из нее выйти. Но, к сожалению, не получается. Надеюсь, в ближайшем матче с «Северсталью» начнет получаться.

— После поражения от ЦСКА «Динамо» опустилось на шестое место в Западной конференции, хотя еще в начале января находилось в первой четверке, что давало преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. Сильно напрягает такое турнирное положение, или без разницы, с какого места выходить в плей-офф?

— Всегда хочется набирать очки в каждом матче и находиться как можно выше.

— У «Динамо» больше игровые проблемы или психологические?

— Игровые, конечно.

— Только они?

— Всё сразу. Есть много причин, которые влияют на то, что мы не можем выиграть матчи.

Алексей Фомин