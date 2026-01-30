Ричмонд
© VK, 1999-2026
«Локомотив» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, Радулов побил рекорд

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Александр Елесин (9-я минута), Илья Николаев (34) и Егор Сурин (41). Автором гола гостей стал Павел Гоголев (39).

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился в матче передачей и побил рекорд результативности КХЛ за сезон для игроков в возрасте 39 лет и старше. Теперь на его счету 43 очка (20 голов + 23 ассиста) в текущем сезоне за 51 игру, он превзошел достижения Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка).

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, набрал 71 очко и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, где потерпевшая третье поражение подряд «Лада» (36 очков) идет на последней, 11-й позиции.

В следующем матче ярославская команда 1 февраля примет «Сочи», а тольяттинцы двумя днями позже на своем льду встретятся с магнитогорским «Металлургом».

Локомотив
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7533 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Павел Десятков
Вратари
Алексей Мельничук
Александр Трушков
(00:00-58:58)
1-й период
09:00
Александр Елесин
(Даниил Мисюль, Александр Волков)
15:06
Артур Тянулин
2-й период
22:42
Илья Николаев
33:59
Илья Николаев
(Никита Кирьянов, Мартин Гернат)
34:14
Никита Сетдиков
35:46
Артур Каюмов
38:06
Павел Гоголев
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
3-й период
40:24
Егор Сурин
(Александр Радулов)
Статистика
Локомотив
Лада
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит