«Локомотив» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, Радулов побил рекорд

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился в матче передачей и побил рекорд результативности КХЛ за сезон для игроков в возрасте 39 лет и старше. Теперь на его счету 43 очка (20 голов + 23 ассиста) в текущем сезоне за 51 игру, он превзошел достижения Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка).