«Локомотив» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, Радулов побил рекорд

Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Александр Елесин (9-я минута), Илья Николаев (34) и Егор Сурин (41). Автором гола гостей стал Павел Гоголев (39).
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился в матче передачей и побил рекорд результативности КХЛ за сезон для игроков в возрасте 39 лет и старше. Теперь на его счету 43 очка (20 голов + 23 ассиста) в текущем сезоне за 51 игру, он превзошел достижения Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка).
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, набрал 71 очко и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, где потерпевшая третье поражение подряд «Лада» (36 очков) идет на последней, 11-й позиции.
В следующем матче ярославская команда 1 февраля примет «Сочи», а тольяттинцы двумя днями позже на своем льду встретятся с магнитогорским «Металлургом».
Боб Хартли
Павел Десятков
Алексей Мельничук
Александр Трушков
(00:00-58:58)
09:00
Александр Елесин
(Даниил Мисюль, Александр Волков)
15:06
Артур Тянулин
22:42
Илья Николаев
33:59
Илья Николаев
(Никита Кирьянов, Мартин Гернат)
34:14
Никита Сетдиков
35:46
Артур Каюмов
38:06
Павел Гоголев
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
40:24
Егор Сурин
(Александр Радулов)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
