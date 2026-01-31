«Амур» в серии буллитов нанес поражение «Барысу»

Первая в матче шайба была заброшена на 10-й минуте, ее автором стал Кирилл Ляпунов. на 58-й минуте «Амур» счет сравнял благодаря точному броску Ярослава Лихачева — 1:1. Овертайм гола не принес, а в серии буллитов единственную попытку реализовал нападающий «Амура» Алекс Бродхерст.