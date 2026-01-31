Ричмонд
«Амур» в серии буллитов нанес поражение «Барысу»

«Амур» одержал волевую победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске 31 января, завершилась победой хозяев в серии буллитов.

Первая в матче шайба была заброшена на 10-й минуте, ее автором стал Кирилл Ляпунов. на 58-й минуте «Амур» счет сравнял благодаря точному броску Ярослава Лихачева — 1:1. Овертайм гола не принес, а в серии буллитов единственную попытку реализовал нападающий «Амура» Алекс Бродхерст.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Амур» с 43 очками идет девятым, у «Барыса» 40 очков и десятая позиция.

Амур
2:1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Вратари
Максим Дорожко
Никита Бояркин
1-й период
09:25
Кирилл Ляпунов
(Самат Данияр, Семен Симонов)
2-й период
35:01
Никита Бояркин
35:25
Евгений Свечников
3-й период
52:10
Иан Маккошен
57:04
Ярослав Лихачев
(Егор Рыков, Алекс Гальченюк)
Овертайм
63:40
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Алекс Бродхерст
(Амур)
Статистика
Амур
Барыс
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит