Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ

«Салават Юлаев» вывел Кузнецова из списка травмированных.

Источник: ХК Салават Юлаев

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» вывел из списка травмированных нападающего Евгения Кузнецова перед матчем с нижегородским «Торпедо», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он получил травму 17 января в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (2:6) и пропустил четыре матча.

Встреча «Салават Юлаев» — «Торпедо» пройдет в Уфе в субботу, начало — 14:30 мск.

В январе уфимский клуб заключил контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», играл за магнитогорский клуб с 1 октября.

Салават Юлаев
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Алексей Исаков
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит