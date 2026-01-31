Ричмонд
Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года

«Шанхай Дрэгонс» в рамках KHL World Games примет «Сибирь» и «Барыс» в Шанхае 5 и 7 марта.

Источник: РБК Спорт

Два вынесенных матча «Фонбет» — чемпионата КХЛ в сезоне 2025/26 пройдут в Китае — «Шанхай Дрэгонс» примет новосибирскую «Сибирь» и астанинский «Барыс» в Шанхае. Об этом сообщается на сайте лиги.

Матчи в рамках KHL World Games пройдут 5 и 7 марта на льду Oriental Sports Center. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту.

Проект KHL World Games запущен в сезоне 2018/19, тогда вынесенные матчи прошли в Вене и Цюрихе. В 2020 году игры принимали Давос и Таллин, в 2021-м — Дубай, в 2024-м — Ташкент.

С 2016 по 2020 год — до вступления в силу пандемийных ограничений — «Шанхай» (до нынешнего сезона назывался «Куньлунь») проводил домашние игры в Китае — в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Потом команда играла в Мытищах, а с этого сезона базируется в Санкт-Петербурге.

Специальным гостем на играх КХЛ в Шанхае станет фигуристка Камила Валиева, она выступит в предматчевом шоу.

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. «Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт. Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей», — сказал Морозов.