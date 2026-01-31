Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. «Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт. Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей», — сказал Морозов.