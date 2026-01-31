Ричмонд
«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Сибирь» уступила «Трактору» и прервала победную серию в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Рыков (13-я минута), Михаил Григоренко (18) и Максим Джиошвили (31). У «Сибири» отличился Вячеслав Лещенко (36).

«Трактор», набрав 52 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Сибирь» с 49 баллами располагается на восьмой строчке. Новосибирская команда прервала серию из четырех побед.

В следующем матче «Сибирь» 2 февраля примет казанский «Ак Барс». «Трактор» примет команду из столицы Татарстана 4 февраля.

Сибирь
1:3
0:2, 1:1, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Евгений Корешков
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-55:45)
Сергей Мыльников
Антон Красоткин
(58:48-59:04)
Антон Красоткин
(59:10-59:39)
1-й период
02:26
Иван Климович
12:33
Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Джордан Гросс)
17:03
Михаил Григоренко
(Александр Рыков)
2-й период
23:04
Григорий Дронов
29:38
Алексей Яковлев
30:05
Максим Джиошвили
(Григорий Дронов, Егор Коршков)
35:13
Вячеслав Лещенко
(Михаил Орлов, Егор Зайцев)
3-й период
44:59
Александр Рыков
Статистика
Сибирь
Трактор
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит