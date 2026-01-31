«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Рыков (13-я минута), Михаил Григоренко (18) и Максим Джиошвили (31). У «Сибири» отличился Вячеслав Лещенко (36).