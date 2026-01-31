Ричмонд
«Салават Юлаев» победил «Торпедо», Кузнецов вернулся и сделал голевой пас

«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Источник: ХК "Салават Юлаев"

У хозяев шайбы забросили Егор Сучков, Шелдон Ремпал и Григорий Панин с передачи Евгения Кузнецова, который вернулся после четырех пропущенных матчей. Ассистентский дубль на счету Джека Родуолда. У гостей гол забил Кирилл Свищев.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимская команда набрала 56 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд после серии из шести побед. Нижегородцы с 65 очками располагаются на четвертой строчке «Запада».

Салават Юлаев
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Алексей Исаков
Вратари
Семен Вязовой
Денис Костин
(00:00-57:51)
Денис Костин
(c 59:34)
1-й период
03:12
Игорь Гераськин
05:33
Егор Сучков
(Джек Родуолд, Данил Алалыкин)
13:20
Михаил Науменков
19:10
Евгений Кузнецов
2-й период
21:32
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Евгений Кулик)
25:03
Михаил Науменков
28:42
Кирилл Свищев
(Бобби Нарделла, Егор Соколов)
3-й период
59:34
Григорий Панин
(Евгений Кузнецов)
Статистика
Салават Юлаев
Торпедо
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит