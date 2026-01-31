«Салават Юлаев» победил «Торпедо», Кузнецов вернулся и сделал голевой пас

У хозяев шайбы забросили Егор Сучков, Шелдон Ремпал и Григорий Панин с передачи Евгения Кузнецова, который вернулся после четырех пропущенных матчей. Ассистентский дубль на счету Джека Родуолда. У гостей гол забил Кирилл Свищев.