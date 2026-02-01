КХЛ назвала лучших игроков января

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Толчинский признаны лучшими игроками января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Вязовой признан лучшим голкипером месяца впервые в карьере. В январе 22-летний голкипер одержал 9 побед в 10 матчах с коэффициентом надежности 1,79. По его воротам было нанесено 295 бросков, из которых он отразил 93,9%.
Шарипзянов набрал 17 очков (8 голов + 9 передач) в 10 матчах с показателем полезности «+13». Также он записал в свой актив шесть силовых приемов, 13 блокированных бросков, один отбор шайбы и семь перехватов. 29-летний россиянин признан лучшим защитником месяца в третий раз.
Толчинский совершил 16 результативных действий (7+9) в 11 играх с показателем полезности «+6». Также он совершил три силовых приема, заблокировал два броска, четыре раза отобрал шайбу и сделал семь перехватов. 30-летний Толчинский признан лучшим форвардом впервые.
Лучшим новичком впервые в карьере признан 19-летний защитник московского ЦСКА Иван Патрихаев, набравший 5 очков (1+4) в 9 матчах с показателем полезности «+5». Также в активе хоккеиста четыре силовых приема и 14 блокированных бросков.