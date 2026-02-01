В «Автомобилисте» объяснили неприличный жест Спронга

«Хоккейный клуб “Автомобилист” с сожалением принимает данную информацию, но не оспаривает решение дисциплинарной комиссии КХЛ. Поводом для дисквалификации и денежного штрафа игрока стала неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнером по команде, находившимся в этот момент на скамейке запасных “Автомобилиста”. Клуб подчеркивает, что Спронг в указанный момент не вел никакой коммуникации с судьями матча, его жестикуляция не была направлена на них. Никакого умысла на оскорбительные либо агрессивные действия в чей-либо адрес со стороны Даниэля Спронга не было», — говорится в сообщении клуба.