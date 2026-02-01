В «Автомобилисте» объяснили неприличный жест Спронга

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неприличный жест нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэля Спронга был адресован партнеру по команде и не был направлен в сторону арбитров, говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале хоккейного клуба.
В субботу «Автомобилист» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1. Нидерландец Спронг набрал два очка, а затем получил удаление до конца матча за неприличный жест. В воскресенье лига объявила о дисквалификации игрока на один матч и денежном штрафе за «непристойный, нецензурный или оскорбительный жест».
«Хоккейный клуб “Автомобилист” с сожалением принимает данную информацию, но не оспаривает решение дисциплинарной комиссии КХЛ. Поводом для дисквалификации и денежного штрафа игрока стала неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнером по команде, находившимся в этот момент на скамейке запасных “Автомобилиста”. Клуб подчеркивает, что Спронг в указанный момент не вел никакой коммуникации с судьями матча, его жестикуляция не была направлена на них. Никакого умысла на оскорбительные либо агрессивные действия в чей-либо адрес со стороны Даниэля Спронга не было», — говорится в сообщении клуба.
Спронгу 28 лет. После перехода в «Автомобилист» нидерландец сыграл за клуб в 8 матчах и набрал 10 очков (5 голов + 5 передач). Из-за дисквалификации форвард пропустит выездной матч команды против омского «Авангарда», который состоится 5 февраля.
На драфте НХЛ 2015 года Спронг был выбран во втором раунде клубом «Питтсбург Пингвинз». Помимо «пингвинов», в лиге он также выступал за «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». Всего на его счету 374 матча в девяти регулярных чемпионатах НХЛ и 166 набранных очков (87+79).