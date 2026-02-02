Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.21
П2
1.91
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.14
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Главному тренеру «Авангарда» кое-что не понравилось в победном матче с «Динамо»

При том, что омичи уверенно выиграли 4:1.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» в гостях 1 февраля обыграл московское «Динамо» 4:1 в матче чемпионата КХЛ. Главный тренер нашей команды Ги Буше оценил встречу, отметив, что кое-какие детали игры его ребят ему не понравились.

«Мне кажется, сегодня было три игры в рамках одного матча. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но недоволен тем, как мы владели ей. И мне не понравилось, что во втором периоде, когда мы вели в счете 3:0, расслабились, перестали бросать, перестали играть в силовой манере. Позволили сопернику “почувствовать жизнь”. Совершали брак, из за которого создали сами себе проблемы и саботировали свою же игру.

В третьем периоде мы вернулись к тому, как должны играть, и уверенно довели матч до победы", — отметил наставник.

Также Ги ответил на вопрос, как оценивает игру новых хоккеистов, Кириллов Долженкова и Пилипенко. По его словам, с физической формой игроков нет никаких проблем. Им нужно освоиться, узнать систему «ястребов», понять, как надо играть в данной команде.

«Естественно, им очень трудно приходить в новую команду на этом этапе сезона. Мне понравилось, как они отыграли в обороне. Но им сложно с игрой без шайбы. Много нюансов, которые надо изучить, и ребята нервничали. Но в целом я доволен тем, как они себя показали», — высказался Буше.

Ранее мы писали, как генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о подробностях сделки по обмену Клима Костина в ЦСКА, в результате которой «Авангард» получил Долженкова и права на Егора Афанасьева, играющего ныне в АХЛ.

Динамо М
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9169 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Ги Буше
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-56:04)
Никита Серебряков
Владислав Подъяпольский
(c 56:51)
1-й период
07:13
Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
12:54
Джованни Фьоре
18:41
Максим Мамин
19:19
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
22:00
Михаил Котляревский
23:41
Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре)
30:46
Максим Комтуа
(Фредрик Классон, Джордан Уил)
31:43
Командный штраф
37:03
Артем Блажиевский
3-й период
42:11
Михаил Котляревский
52:15
Иван Зинченко
52:15
Артем Блажиевский
56:51
Майкл Маклауд
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
Статистика
Динамо М
Авангард
Штрафное время
7
15
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит