Главному тренеру «Авангарда» кое-что не понравилось в победном матче с «Динамо»

«Авангард» в гостях 1 февраля обыграл московское «Динамо» 4:1 в матче чемпионата КХЛ. Главный тренер нашей команды Ги Буше оценил встречу, отметив, что кое-какие детали игры его ребят ему не понравились.
«Мне кажется, сегодня было три игры в рамках одного матча. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но недоволен тем, как мы владели ей. И мне не понравилось, что во втором периоде, когда мы вели в счете 3:0, расслабились, перестали бросать, перестали играть в силовой манере. Позволили сопернику “почувствовать жизнь”. Совершали брак, из за которого создали сами себе проблемы и саботировали свою же игру.
В третьем периоде мы вернулись к тому, как должны играть, и уверенно довели матч до победы", — отметил наставник.
Также Ги ответил на вопрос, как оценивает игру новых хоккеистов, Кириллов Долженкова и Пилипенко. По его словам, с физической формой игроков нет никаких проблем. Им нужно освоиться, узнать систему «ястребов», понять, как надо играть в данной команде.
«Естественно, им очень трудно приходить в новую команду на этом этапе сезона. Мне понравилось, как они отыграли в обороне. Но им сложно с игрой без шайбы. Много нюансов, которые надо изучить, и ребята нервничали. Но в целом я доволен тем, как они себя показали», — высказался Буше.
Ранее мы писали, как генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о подробностях сделки по обмену Клима Костина в ЦСКА, в результате которой «Авангард» получил Долженкова и права на Егора Афанасьева, играющего ныне в АХЛ.
Вячеслав Козлов
Ги Буше
Владислав Подъяпольский
(00:00-56:04)
Никита Серебряков
Владислав Подъяпольский
(c 56:51)
07:13
Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
12:54
Джованни Фьоре
18:41
Максим Мамин
19:19
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
22:00
Михаил Котляревский
23:41
Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре)
30:46
Максим Комтуа
(Фредрик Классон, Джордан Уил)
31:43
Командный штраф
37:03
Артем Блажиевский
42:11
Михаил Котляревский
52:15
Иван Зинченко
52:15
Артем Блажиевский
56:51
Майкл Маклауд
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит