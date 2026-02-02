Два хоккеиста «Авангарда» вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Майкл Маклауд из омского «Авангарда» признан лучшим нападающим 20-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канадец набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи) в трех матчах недели, его шайбы в ворота челябинского «Трактора» (1:0) и московского «Динамо» (4:1) стали победными.
Лучшим вратарем в седьмой раз признан его одноклубник Никита Серебряков. На его счету победы в обоих матчах недели, в которых он принял участие. Голкипер отразил 58 из 59 бросков по воротам. В игре с «Трактором» он сыграл на ноль.
Митчелл Миллер из казанского «Ак Барса» впервые стал лучшим защитником недели. Американец отметился 4 очками (1+3) в двух встречах.
Лучшим новичком недели в третий раз признан Иван Патрихаев из ЦСКА. Защитник набрал 3 очка (1+2) в трех матчах. В игре с московским «Динамо» (4:2) он забросил победную шайбу.