Два хоккеиста «Авангарда» вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

Лучшим вратарем в седьмой раз признан его одноклубник Никита Серебряков. На его счету победы в обоих матчах недели, в которых он принял участие. Голкипер отразил 58 из 59 бросков по воротам. В игре с «Трактором» он сыграл на ноль.