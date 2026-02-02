Ричмонд
«Сибирь» по буллитам обыграла «Ак Барс»

«Сибирь» по буллитам обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В основное время у «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов (4-я минута) и Алексей Пустозеров (17). Голы новосибирцев в активе Антона Косолапова (28) и Максима Сушко (36). Буллиты в послематчевой серии сумели реализовать только хоккеисты «Сибири» — Андрей Локтионов и Косолапов.

«Ак Барс» с 73 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь», набрав 51 балл, располагается на восьмой позиции. В следующем матче новосибирцы 4 февраля примут нижнекамский «Нефтехимик», а казанская команда в тот же день на выезде сыграет с челябинским «Трактором».

Сибирь
3:2
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Михаил Бердин
Тимур Билялов
1-й период
03:24
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
08:19
Александр Хмелевский
14:53
Тэйлор Бек
16:27
Алексей Пустозеров
(Александр Барабанов, Никита Лямкин)
2-й период
22:35
Максим Сушко
26:02
Кирилл Семенов
27:35
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
35:30
Максим Сушко
(Андрей Локтионов)
3-й период
41:52
Михаил Орлов
51:01
Илья Сафонов
54:48
Энди Андреофф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Антон Косолапов
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Ак Барс
Штрафное время
8
9
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит