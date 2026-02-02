«Сибирь» по буллитам обыграла «Ак Барс»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В основное время у «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов (4-я минута) и Алексей Пустозеров (17). Голы новосибирцев в активе Антона Косолапова (28) и Максима Сушко (36). Буллиты в послематчевой серии сумели реализовать только хоккеисты «Сибири» — Андрей Локтионов и Косолапов.
«Ак Барс» с 73 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь», набрав 51 балл, располагается на восьмой позиции. В следующем матче новосибирцы 4 февраля примут нижнекамский «Нефтехимик», а казанская команда в тот же день на выезде сыграет с челябинским «Трактором».
Ярослав Люзенков
Анвар Гатиятулин
Михаил Бердин
Тимур Билялов
03:24
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
08:19
Александр Хмелевский
14:53
Тэйлор Бек
16:27
Алексей Пустозеров
(Александр Барабанов, Никита Лямкин)
22:35
Максим Сушко
26:02
Кирилл Семенов
27:35
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
35:30
Максим Сушко
(Андрей Локтионов)
41:52
Михаил Орлов
51:01
Илья Сафонов
54:48
Энди Андреофф
победный бросок: Антон Косолапов
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит