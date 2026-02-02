«Сибирь» по буллитам обыграла «Ак Барс»

«Ак Барс» с 73 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь», набрав 51 балл, располагается на восьмой позиции. В следующем матче новосибирцы 4 февраля примут нижнекамский «Нефтехимик», а казанская команда в тот же день на выезде сыграет с челябинским «Трактором».