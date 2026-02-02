Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.02
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
03.02
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03.02
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
03.02
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
03.02
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
03.02
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03.02
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.60
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
03.02
Юта
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.71
П2
4.75
Хоккей. НХЛ
03.02
Калгари
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2

«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Спартак» победил в Череповце «Северсталь» со счетом 5:1. Новичок «красно-белых» Биро набрал три очка.

Источник: РБК Спорт

Московский «Спартак» второй раз в сезоне обыграл череповецкую «Северсталь» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Череповце закончилась со счетом 1:5. У хозяев льда отличился Николай Буренов (37-я минута). У «Спартака» три очка набрал Брэндон Биро (гол на 42-й минуте и две передачи), по шайбе забросили Никита Коростелев (6), Джозеф Кин (12), Данил Пивчулин (18) и Герман Рубцов (52).

Биро, обменянный из казанского «Ак Барса», провел второй матч за «Спартак». Вратарь гостей Артем Загидулин сделал 39 сейвов.

«Спартак» и «Северсталь» провели четвертый матч в этом сезоне, каждый клуб выиграл по две встречи. «Спартак» выиграл третий матч подряд (и четвертый гостевой) и идет шестым в Западной конференции. У «Северстали» первый проигрыш за три матча и вторая строчка.

Результаты других матчей дня:

«Амур» — «Барыс» — 4:2;

«Адмирал» — «Торпедо» — 2:3 после овертайма;

«Сибирь» — «Ак Барс» — 3:2 после буллитов;

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:1.