«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

Московский «Спартак» второй раз в сезоне обыграл череповецкую «Северсталь» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Игра в Череповце закончилась со счетом 1:5. У хозяев льда отличился Николай Буренов (37-я минута). У «Спартака» три очка набрал Брэндон Биро (гол на 42-й минуте и две передачи), по шайбе забросили Никита Коростелев (6), Джозеф Кин (12), Данил Пивчулин (18) и Герман Рубцов (52).
Биро, обменянный из казанского «Ак Барса», провел второй матч за «Спартак». Вратарь гостей Артем Загидулин сделал 39 сейвов.
«Спартак» и «Северсталь» провели четвертый матч в этом сезоне, каждый клуб выиграл по две встречи. «Спартак» выиграл третий матч подряд (и четвертый гостевой) и идет шестым в Западной конференции. У «Северстали» первый проигрыш за три матча и вторая строчка.
Результаты других матчей дня:
«Амур» — «Барыс» — 4:2;
«Адмирал» — «Торпедо» — 2:3 после овертайма;
«Сибирь» — «Ак Барс» — 3:2 после буллитов;
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:1.