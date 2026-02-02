«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Спартак» и «Северсталь» провели четвертый матч в этом сезоне, каждый клуб выиграл по две встречи. «Спартак» выиграл третий матч подряд (и четвертый гостевой) и идет шестым в Западной конференции. У «Северстали» первый проигрыш за три матча и вторая строчка.