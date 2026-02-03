Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев забросил шайбу в свои ворота в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с тольяттинской «Ладой».
В начале второго периода «Металлург» при счете 1:0 получил отложенное большинство и голкипер Илья Набоков уехал меняться на шестого полевого игрока. 34-летний Яковлев сделал неудачную передачу на своего одноклубника и шайба влетела в ворота.
Гол засчитали Райли Савчуку, который последним из игроков «Лады» коснулся шайбы.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».
Ранее 19 января чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» похожим образом забросил шайбу в свои ворота в матче с казанским «Ак Барсом».
Павел Десятков
Андрей Разин
Иван Бочаров
(00:00-57:46)
Илья Набоков
(00:00-23:17)
Илья Набоков
(c 23:19)
01:26
Иван Савчик
08:05
Александр Петунин
(Артем Минулин, Макар Хабаров)
16:36
Алексей Маклюков
23:19
Райли Савчук
23:19
Райли Савчук
26:57
Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
27:17
Иван Савчик
35:49
Артемий Кузнецов
37:57
Никита Михайлис
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
39:49
Никита Сетдиков
44:58
Никита Михайлис
(Егор Яковлев, Александр Петунин)
45:31
Дмитрий Кугрышев
52:34
Роман Канцеров
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
