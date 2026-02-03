Ричмонд
Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

Шайба влетела в пустые ворота «Металлурга» после неудачного паса Егора Яковлева на отложенном штрафе в матче с «Ладой», когда вратарь магнитогорцев Илья Набоков покинул лед.

Источник: РИА "Новости"

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев забросил шайбу в свои ворота в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с тольяттинской «Ладой».

В начале второго периода «Металлург» при счете 1:0 получил отложенное большинство и голкипер Илья Набоков уехал меняться на шестого полевого игрока. 34-летний Яковлев сделал неудачную передачу на своего одноклубника и шайба влетела в ворота.

Гол засчитали Райли Савчуку, который последним из игроков «Лады» коснулся шайбы.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Ранее 19 января чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» похожим образом забросил шайбу в свои ворота в матче с казанским «Ак Барсом».

Лада
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Разин
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-57:46)
Илья Набоков
(00:00-23:17)
Илья Набоков
(c 23:19)
1-й период
01:26
Иван Савчик
08:05
Александр Петунин
(Артем Минулин, Макар Хабаров)
16:36
Алексей Маклюков
2-й период
23:19
Райли Савчук
23:19
Райли Савчук
26:57
Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
27:17
Иван Савчик
35:49
Артемий Кузнецов
37:57
Никита Михайлис
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
39:49
Никита Сетдиков
3-й период
44:58
Никита Михайлис
(Егор Яковлев, Александр Петунин)
45:31
Дмитрий Кугрышев
52:34
Роман Канцеров
Статистика
Лада
Металлург Мг
Штрафное время
12
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит