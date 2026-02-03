Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.02
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
04.02
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
04.02
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.02
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
04.02
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
04.02
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.70
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
04.02
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ

ЦСКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ, победив «Сочи».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Клим Костин (6-я, 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Олег Майстренко (49). У «Сочи» отличился Тимур Хафизов (38).

Костин впервые отличился за ЦСКА после обмена из «Авангарда», который состоялся 25 января.

ЦСКА выиграл пятый матч кряду в КХЛ и впервые в сезоне победил «Сочи», сравняв счет в очных встречах — 1−1. Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка. «Сочи» проиграл третий матч подряд и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице с 37 очками.

В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет против «Шанхайских драконов», «Сочи» 10 февраля в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

ЦСКА
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5338 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Дмитрий Михайлов
Вратари
Александр Самонов
Павел Хомченко
(00:00-58:57)
Павел Хомченко
(c 59:23)
1-й период
01:24
Виталий Абрамов
05:07
Илья Николаев
05:41
Клим Костин
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
2-й период
29:22
Никита Охотюк
37:02
Тимур Хафизов
39:21
Рафаэль Бикмуллин
3-й период
48:31
Олег Майстренко
59:23
Клим Костин
Статистика
ЦСКА
Сочи
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит