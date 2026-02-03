ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ

ЦСКА выиграл пятый матч кряду в КХЛ и впервые в сезоне победил «Сочи», сравняв счет в очных встречах — 1−1. Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка. «Сочи» проиграл третий матч подряд и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице с 37 очками.