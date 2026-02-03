ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Клим Костин (6-я, 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Олег Майстренко (49). У «Сочи» отличился Тимур Хафизов (38).
Костин впервые отличился за ЦСКА после обмена из «Авангарда», который состоялся 25 января.
ЦСКА выиграл пятый матч кряду в КХЛ и впервые в сезоне победил «Сочи», сравняв счет в очных встречах — 1−1. Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка. «Сочи» проиграл третий матч подряд и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице с 37 очками.
В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет против «Шанхайских драконов», «Сочи» 10 февраля в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».
