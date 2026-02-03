Минское «Динамо» уступило по буллитам питерскому СКА в КХЛ

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» уступил питерскому СКА по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.
Встреча между командами состоялась вечером во вторник, 3 февраля, на льду «Минск-Арены». Символическое вбрасывание в ее начале сделал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.
Основное время матча и овертайм завершились вничью — 3:3. Голами за минчан отметились Даниил Липский (8), Роберт Хэмилтон (25) и Андрей Стась (52). У гостей шайбы забили Николай Голдобин (5), Джозеф Блиндизи (9) и Валентин Зыков (26).
В серии послематчевых буллитов сильнее были хоккеисты СКА — 4:3.
Ранее в нынешнем сезоне «зубры» и питерские «армейцы» уже встречались трижды: два раза победу праздновали игроки СКА — 3:2 и 1:4 и одну викторию одержало «Динамо» — 3:4.
После домашнего поединка динамовцы отправятся на выезд — 5 февраля они встретятся с тольяттинской «Ладой». После этого минчан ожидает четырехдневная пауза.
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Василий Демченко
(00:00-26:34)
Сергей Иванов
Закари Фукале
(c 26:34)
02:44
Тай Смит
05:41
Николай Голдобин
(Валентин Зыков, Андрей Педан)
08:03
Даниил Липский
(Виталий Пинчук)
09:05
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
12:11
Валентин Зыков
25:28
Роберт Хэмилтон
(Сергей Кузнецов, Рияз Галиев)
47:28
Даррен Дитц
49:09
Брендан Лайпсик
52:34
Андрей Стась
(Сергей Кузнецов, Егор Бориков)
58:21
Сергей Кузнецов
58:21
Андрей Педан
65:00
Рокко Гримальди
победный бросок: Рокко Гримальди
(СКА)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит