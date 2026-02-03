Ричмонд
Минское «Динамо» уступило по буллитам питерскому СКА в КХЛ

Минчане по ходу матча смогли отыграться и довести встречу до овертайма, но в серии буллитов удачливее были гости.

Источник: Telegram / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» уступил питерскому СКА по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась вечером во вторник, 3 февраля, на льду «Минск-Арены». Символическое вбрасывание в ее начале сделал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Основное время матча и овертайм завершились вничью — 3:3. Голами за минчан отметились Даниил Липский (8), Роберт Хэмилтон (25) и Андрей Стась (52). У гостей шайбы забили Николай Голдобин (5), Джозеф Блиндизи (9) и Валентин Зыков (26).

В серии послематчевых буллитов сильнее были хоккеисты СКА — 4:3.

Ранее в нынешнем сезоне «зубры» и питерские «армейцы» уже встречались трижды: два раза победу праздновали игроки СКА — 3:2 и 1:4 и одну викторию одержало «Динамо» — 3:4.

После домашнего поединка динамовцы отправятся на выезд — 5 февраля они встретятся с тольяттинской «Ладой». После этого минчан ожидает четырехдневная пауза.

Динамо Мн
3:4
1:2, 1:0, 1:0, 0:1
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Василий Демченко
(00:00-26:34)
Сергей Иванов
Закари Фукале
(c 26:34)
1-й период
02:44
Тай Смит
05:41
Николай Голдобин
(Валентин Зыков, Андрей Педан)
08:03
Даниил Липский
(Виталий Пинчук)
09:05
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
12:11
Валентин Зыков
2-й период
25:28
Роберт Хэмилтон
(Сергей Кузнецов, Рияз Галиев)
3-й период
47:28
Даррен Дитц
49:09
Брендан Лайпсик
52:34
Андрей Стась
(Сергей Кузнецов, Егор Бориков)
58:21
Сергей Кузнецов
58:21
Андрей Педан
Овертайм
65:00
Рокко Гримальди
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Рокко Гримальди
(СКА)
Статистика
Динамо Мн
СКА
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит