Дубль Маклауда принес омскому «Авангарду» волевую победу над «Драконами»

«Авангард» 3 февраля победил в Петербурге в матче чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» со счетом 5:3. При этом по ходу встречи гости уступали 2:3, так что победа это волевая.
В первом периоде счет дошел до 2:1 в пользу «ястребов». Сначала на шестой минуте забил Наиль Якупов, а ему на крюк выложил шайбу Эндрю Потуральски. Хозяева льда ответили сначала голом Кевина Лабанка, который отменили после видеочелленджа нашего тренерского штаба. Но чуть позже они уже забили без всяких нарушений правил. Автором гола тут стал Джейк Бишофф. А на 16-й минуте забил будущий автор дубля и именинник этого дня Майкл Маклауд, с передач того же Потуральски и еще и вратаря (!) Никиты Серебрякова — 2:1.
Во втором отрезке «драконы» снова отыгрались (2:2) и даже вышли вперед. Сначала у них отличился Ник Меркли, а затем после впечатляющего виража у ворот сибиряков и Трой Джозефс. Лишний раз эти два гола показали, что в «Шанхае» огромную роль сейчас играют именно легионеры с опытом из АХЛ и НХЛ. До перерыва гости так и остались в позиции догоняющих, хотя и старались отыграться активно.
И в третьем периоде случился моменты истины, когда «Авангард» добился волевой победы. Сначала 3:3 стало после гола не слишком часто забивающего Войнова, затем с передачи Лажуа сделал дубль Маклауд. А уже когда хозяева сняли вратаря, сменив его шестым полевым и устроив штурм, то в их пустые ворота за четыре секунды до сирены забил Константин Окулов, тоже с передачи Маклауда и Потуральски. Победа 5:3.
Далее «ястребы» сыграют дома один матч против «Автомобилиста», он пройдет 5 февраля. А после этой победы они занимают в Восточной конференции второе место, набрав 75 очков.
Ранее мы писали, что жена капитана «Авангарда» Виолетта Шарипзянова закупила на свои деньги два комплекта матрасов для детской больницы.
Митч Лав
Ги Буше
Андрей Кареев
(00:00-58:35)
Никита Серебряков
Андрей Кареев
(c 59:56)
01:44
Николай Прохоркин
05:50
Наиль Якупов
(Эндрю Потуральски)
12:30
Джейк Бишофф
(Трой Джозефс)
15:18
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Никита Серебряков)
17:05
Эндрю Потуральски
17:05
Кирилл Долженков
18:27
Паркер Фу
19:42
Эндрю Потуральски
22:56
Илья Каблуков
26:57
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Трой Джозефс)
27:22
Никита Серебряков
34:47
Трой Джозефс
(Александр Брынцев, Ник Меркли)
44:24
Адам Кленденинг
46:45
Джозеф Чеккони
49:29
Вячеслав Войнов
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
49:41
Майкл Маклауд
(Максим Лажуа)
59:56
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
