Дубль Маклауда принес омскому «Авангарду» волевую победу над «Драконами»

В первом периоде счет дошел до 2:1 в пользу «ястребов». Сначала на шестой минуте забил Наиль Якупов, а ему на крюк выложил шайбу Эндрю Потуральски. Хозяева льда ответили сначала голом Кевина Лабанка, который отменили после видеочелленджа нашего тренерского штаба. Но чуть позже они уже забили без всяких нарушений правил. Автором гола тут стал Джейк Бишофф. А на 16-й минуте забил будущий автор дубля и именинник этого дня Майкл Маклауд, с передач того же Потуральски и еще и вратаря (!) Никиты Серебрякова — 2:1.