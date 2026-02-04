Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.32
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
05.02
Виннипег
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
05.02
Коламбус
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
05.02
Флорида
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал серию из шести поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: ХК "Барыс"

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Казахстанский «Барыс» со счетом 4:1 одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 701 зрителя.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий (23-я минута), Динмухамед Кайыржан (28), Эмиль Галимов (42) и Майкл Веккьоне (53). У проигравших отличился Либор Шулак (56).

«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений. В последний раз команда побеждала 17 января, переиграв на своем льду московский ЦСКА (3:1). При этом в гостях «Барыс» до этого не мог победить с 30 декабря, когда был обыгран омский «Авангард» (4:2).

«Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 55 матчах. «Адмирал» располагается на последней, 11-й строчке Востока с 37 очками после 52 игр. В следующем матче «Барыс» примет петербургский СКА 12 февраля, «Адмирал» днем ранее сыграет дома с «Авангардом».

В другом матче игрового дня нижегородское «Торпедо» на выезде одолело хабаровский «Амур» (2:1), прервав победную серию хозяев из трех встреч.