«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал серию из шести поражений в КХЛ

«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений. В последний раз команда побеждала 17 января, переиграв на своем льду московский ЦСКА (3:1). При этом в гостях «Барыс» до этого не мог победить с 30 декабря, когда был обыгран омский «Авангард» (4:2).