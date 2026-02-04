«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал серию из шести поражений в КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Казахстанский «Барыс» со счетом 4:1 одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 701 зрителя.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий (23-я минута), Динмухамед Кайыржан (28), Эмиль Галимов (42) и Майкл Веккьоне (53). У проигравших отличился Либор Шулак (56).
«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений. В последний раз команда побеждала 17 января, переиграв на своем льду московский ЦСКА (3:1). При этом в гостях «Барыс» до этого не мог победить с 30 декабря, когда был обыгран омский «Авангард» (4:2).
«Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 55 матчах. «Адмирал» располагается на последней, 11-й строчке Востока с 37 очками после 52 игр. В следующем матче «Барыс» примет петербургский СКА 12 февраля, «Адмирал» днем ранее сыграет дома с «Авангардом».
В другом матче игрового дня нижегородское «Торпедо» на выезде одолело хабаровский «Амур» (2:1), прервав победную серию хозяев из трех встреч.