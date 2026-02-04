Ричмонд
«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» со счетом 5:2.

Источник: https://hcnh.ru/

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Герман Точилкин (18-я минута), Никита Попугаев (23), Булат Шафигуллин (28), Евгений Митякин (29) и Дамир Жафяров (37). У хозяев отличились Алексей Яковлев (9) и Чейз Приски (43).

«Нефтехимик» с 59 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь» (51 очко) располагается на восьмой позиции.

В следующем матче нижнекамская команда 10 февраля примет петербургский СКА, а новосибирцы в тот же день встретятся дома с «Сочи».

Сибирь
2:5
1:1, 0:4, 1:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11441 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Игорь Гришин
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-36:29)
Филипп Долганов
(00:00-03:17)
Михаил Бердин
(36:29-55:52)
Филипп Долганов
(03:44-19:47)
Михаил Бердин
(c 58:07)
Филипп Долганов
(c 19:55)
1-й период
03:44
Тэйлор Бек
08:32
Алексей Яковлев
(Иван Климович)
12:52
Тимур Хайруллин
15:41
Павел Ткаченко
17:24
Андрей Белозеров
17:43
Герман Точилкин
(Федор Крощинский, Данила Квартальнов)
19:55
Егор Зайцев
2-й период
22:16
Никита Попугаев
(Данила Квартальнов, Никита Хлыстов)
27:44
Булат Шафигуллин
(Никита Хлыстов, Лука Профака)
27:44
Командный штраф
28:01
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Андрей Белозеров)
34:27
Павел Ткаченко
36:29
Дамир Жафяров
(Александр Дергачев, Андрей Белозеров)
3-й период
40:26
Илья Пастухов
42:15
Чэйз Приски
(Тэйлор Бек, Антон Косолапов)
58:07
Алексей Яковлев
Статистика
Сибирь
Нефтехимик
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит