«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Герман Точилкин (18-я минута), Никита Попугаев (23), Булат Шафигуллин (28), Евгений Митякин (29) и Дамир Жафяров (37). У хозяев отличились Алексей Яковлев (9) и Чейз Приски (43).
«Нефтехимик» с 59 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь» (51 очко) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче нижнекамская команда 10 февраля примет петербургский СКА, а новосибирцы в тот же день встретятся дома с «Сочи».
Ярослав Люзенков
Игорь Гришин
Антон Красоткин
(00:00-36:29)
Филипп Долганов
(00:00-03:17)
Михаил Бердин
(36:29-55:52)
Филипп Долганов
(03:44-19:47)
Михаил Бердин
(c 58:07)
Филипп Долганов
(c 19:55)
03:44
Тэйлор Бек
08:32
Алексей Яковлев
(Иван Климович)
12:52
Тимур Хайруллин
15:41
Павел Ткаченко
17:24
Андрей Белозеров
17:43
Герман Точилкин
(Федор Крощинский, Данила Квартальнов)
19:55
Егор Зайцев
22:16
Никита Попугаев
(Данила Квартальнов, Никита Хлыстов)
27:44
Булат Шафигуллин
(Никита Хлыстов, Лука Профака)
27:44
Командный штраф
28:01
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Андрей Белозеров)
34:27
Павел Ткаченко
36:29
Дамир Жафяров
(Александр Дергачев, Андрей Белозеров)
40:26
Илья Пастухов
42:15
Чэйз Приски
(Тэйлор Бек, Антон Косолапов)
58:07
Алексей Яковлев
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит