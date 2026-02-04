«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Герман Точилкин (18-я минута), Никита Попугаев (23), Булат Шафигуллин (28), Евгений Митякин (29) и Дамир Жафяров (37). У хозяев отличились Алексей Яковлев (9) и Чейз Приски (43).