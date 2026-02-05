Битва аутсайдеров: «Адмирал» крупно проиграл «Барысу»

«Адмирал» крупно проиграл «Барысу» во Владивостоке — 1:4. «Моряки» не сумели прервать свою серию поражений и по прежнему находятся на последнем месте в конференции «Восток».
«Адмирал» и «Барыс» в сезоне 2026 года переживают непростой период. Выиграв лишь по одной игре из последних двенадцати, команды, по сути, соревнуются друг с другом за предпоследнюю строчку в таблице Восточной конференции, и астанчане в этой гонке пока имеют преимущество.
Уже на второй минуте встречи Марио Грман получил удаление, и хотя гости сразу не реализовали большинство, они с первых минут обозначили своё доминирование. В начале второго периода Кирилл Савицкий мощно прошёл к воротам и открыл счёт. Вскоре Динмухамед Кайыржан удвоил преимущество «Барыса».
Счёт 0:2, казалось бы, должен был вдохнуть силы в хозяев, но видимого всплеска не произошло. Напротив, они надолго оказались зажаты в своей зоне, и лишь ближе ко второму перерыву стали по-настоящему тревожить голкипера «Барыса» Адама Шила. Третий период «Адмирал» начал активно, почти две минуты осаждая ворота соперника, однако первая же контратака астанчан завершилась точным броском Эмиля Галимова. После этого стало понятно, что отыграться приморцам будет крайне сложно.
Хоккеисты «Адмирала», впрочем, не сдались и пытались хотя бы избежать сухого поражения. Они долго владели шайбой, но в основном перемещали её у борта. Одна из таких атак завершилась ошибкой в своей зоне: Дмитрий Дерябин, под давлением Всеволода Логвина, потерял шайбу, которая попала на клюшку Майкла Веккьоне, и тот не оставил шансов — 0:4.
Либору Шулаку удалось под конец матча лишить вратаря гостей «сухой» игры, однако его гол уже ничего не решал. Итог встречи — поражение «Адмирала» со счётом 1:4.
Олег Браташ
Михаил Кравец
Адам Хуска
(00:00-58:49)
Адам Шил
(00:00-01:19)
Адам Шил
(c 01:21)
01:21
Марио Грман
22:14
Кирилл Савицкий
(Самат Данияр)
27:10
Динмухамед Кайыржан
(Макс Уиллман, Райлли Уолш)
41:48
Эмиль Галимов
(Всеволод Логвин, Майк Веккионе)
46:16
Алихан Омирбеков
52:02
Майк Веккионе
55:29
Либор Шулак
58:49
Всеволод Логвин
58:49
Всеволод Логвин
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
