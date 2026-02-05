Ричмонд
Битва аутсайдеров: «Адмирал» крупно проиграл «Барысу»

В борьбе за предпоследнее место в конференции сильнее оказались хоккеисты из Астаны.

Источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» крупно проиграл «Барысу» во Владивостоке — 1:4. «Моряки» не сумели прервать свою серию поражений и по прежнему находятся на последнем месте в конференции «Восток».

«Адмирал» и «Барыс» в сезоне 2026 года переживают непростой период. Выиграв лишь по одной игре из последних двенадцати, команды, по сути, соревнуются друг с другом за предпоследнюю строчку в таблице Восточной конференции, и астанчане в этой гонке пока имеют преимущество.

Уже на второй минуте встречи Марио Грман получил удаление, и хотя гости сразу не реализовали большинство, они с первых минут обозначили своё доминирование. В начале второго периода Кирилл Савицкий мощно прошёл к воротам и открыл счёт. Вскоре Динмухамед Кайыржан удвоил преимущество «Барыса».

Счёт 0:2, казалось бы, должен был вдохнуть силы в хозяев, но видимого всплеска не произошло. Напротив, они надолго оказались зажаты в своей зоне, и лишь ближе ко второму перерыву стали по-настоящему тревожить голкипера «Барыса» Адама Шила. Третий период «Адмирал» начал активно, почти две минуты осаждая ворота соперника, однако первая же контратака астанчан завершилась точным броском Эмиля Галимова. После этого стало понятно, что отыграться приморцам будет крайне сложно.

Хоккеисты «Адмирала», впрочем, не сдались и пытались хотя бы избежать сухого поражения. Они долго владели шайбой, но в основном перемещали её у борта. Одна из таких атак завершилась ошибкой в своей зоне: Дмитрий Дерябин, под давлением Всеволода Логвина, потерял шайбу, которая попала на клюшку Майкла Веккьоне, и тот не оставил шансов — 0:4.

Либору Шулаку удалось под конец матча лишить вратаря гостей «сухой» игры, однако его гол уже ничего не решал. Итог встречи — поражение «Адмирала» со счётом 1:4.

Адмирал
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 2701 зритель
Главные тренеры
Олег Браташ
Михаил Кравец
Вратари
Адам Хуска
(00:00-58:49)
Адам Шил
(00:00-01:19)
Адам Шил
(c 01:21)
1-й период
01:21
Марио Грман
2-й период
22:14
Кирилл Савицкий
(Самат Данияр)
27:10
Динмухамед Кайыржан
(Макс Уиллман, Райлли Уолш)
3-й период
41:48
Эмиль Галимов
(Всеволод Логвин, Майк Веккионе)
46:16
Алихан Омирбеков
52:02
Майк Веккионе
55:29
Либор Шулак
58:49
Всеволод Логвин
58:49
Всеволод Логвин
Статистика
Адмирал
Барыс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит