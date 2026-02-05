«Амур» уступил «Торпедо» со счётом 1:2 и прервал победную серию

Несмотря на поражение, ситуация для «Амура» в гонке за плей-офф не ухудшилась. Прямой конкурент — новосибирская «Сибирь» — также проиграла, уступив «Нефтехимику» со счётом 2:5. Таким образом, отставание хабаровского клуба от восьмого места сохранилось в 6 очков при наличии двух матчей в запасе.