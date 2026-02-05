Ричмонд
«Амур» уступил «Торпедо» со счётом 1:2 и прервал победную серию

Ситуация для «Амура» в гонке за плей-офф не ухудшилась.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на поражение, хабаровский клуб сохранил отставание в 6 очков от зоны плей-офф благодаря проигрышу прямого конкурента — новосибирской «Сибири». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Хабаровский «Амур» не смог продолжить победную серию на домашней арене, уступив нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:2. Этот матч был важен для обеих команд: гости боролись за улучшение позиций в таблице Запада, а «тигры» пытались сократить отставание от зоны плей-офф.

Первый период прошёл без голов. Во втором отрезке «Торпедо» сумело забросить две шайбы подряд, отличились Атанасов и Гераськин. «Амур» смог ответить лишь одной точной атакой — на 58-й минуте шайбу забросил Лихачёв. Этого оказалось недостаточно для спасения матча.

Несмотря на поражение, ситуация для «Амура» в гонке за плей-офф не ухудшилась. Прямой конкурент — новосибирская «Сибирь» — также проиграла, уступив «Нефтехимику» со счётом 2:5. Таким образом, отставание хабаровского клуба от восьмого места сохранилось в 6 очков при наличии двух матчей в запасе.

Следующий матч «Амура» пройдёт на домашней арене 11 февраля против челябинского «Трактора». До этого несколько игроков «тигров», Дорожко и Евсеев, примут участие в Матче всех звёзд КХЛ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Амур
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6683 зрителя
Главные тренеры
Александр Андриевский
Алексей Исаков
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-57:00)
Денис Костин
Максим Дорожко
(58:03-58:11)
Максим Дорожко
(58:14-58:33)
1-й период
05:22
Иван Мищенко
2-й период
24:20
Никита Евсеев
24:20
Никита Евсеев
32:51
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
3-й период
41:35
Михаил Науменков
44:58
Бобби Нарделла
48:57
Егор Рыков
52:07
Игорь Гераськин
(Сергей Бойков, Кирилл Свищев)
56:15
Михаил Науменков
58:03
Ярослав Лихачев
(Ярослав Дыбленко, Алекс Бродхерст)
Статистика
Амур
Торпедо
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит