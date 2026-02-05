Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.31
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.20
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

«Локомотив» продлил контракт с вратарем Исаевым

Чемпион КХЛ «Локомотив» продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале.

Новое соглашение с 26-летним вратарем, который является воспитанником «Локомотива», рассчитано до мая 2028 года.

Исаев в сезонах-2023/24 и 2024/25 был признан лучшим вратарем лиги. По итогам прошлого чемпионата голкипер в составе «Локомотива» выиграл Кубок континента и Кубок Гагарина. Тогда в плей-офф он одержал 15 побед в 20 играх, отражая 93,5% бросков.

В текущем сезоне Исаев сыграл в составе команды 46 матчей, одержав 24 победы. На его счету пять шатаутов и 92,6% отраженных бросков. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 54 матча.