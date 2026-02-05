«Локомотив» продлил контракт с вратарем Исаевым

Исаев в сезонах-2023/24 и 2024/25 был признан лучшим вратарем лиги. По итогам прошлого чемпионата голкипер в составе «Локомотива» выиграл Кубок континента и Кубок Гагарина. Тогда в плей-офф он одержал 15 побед в 20 играх, отражая 93,5% бросков.