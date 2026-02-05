«Локомотив» продлил контракт с вратарем Исаевым

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале.
Новое соглашение с 26-летним вратарем, который является воспитанником «Локомотива», рассчитано до мая 2028 года.
Исаев в сезонах-2023/24 и 2024/25 был признан лучшим вратарем лиги. По итогам прошлого чемпионата голкипер в составе «Локомотива» выиграл Кубок континента и Кубок Гагарина. Тогда в плей-офф он одержал 15 побед в 20 играх, отражая 93,5% бросков.
В текущем сезоне Исаев сыграл в составе команды 46 матчей, одержав 24 победы. На его счету пять шатаутов и 92,6% отраженных бросков. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 54 матча.